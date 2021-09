En Maschwitz Arenal superó a Ingeniero Raver mientras que en Zárate Defensores Unidos superó como visitante a Central Bs As.

Este viernes se disputaron dos encuentros de la tercera fecha de la Primera División que organiza la ABZC, la cual comenzó a principios de semana con las victorias de Independiente y Naútico San Pedro.

En Maschwitz Deportivo Arenal derrotó a Ing Raver 62-42 sumando su tercer triunfo, manteniendo el invicto y la punta de la Zona B. Gallardo con 16 tantos mas Irigoyen y Martinez ambos con 13 pts fueron los máximos anotadores del conjunto de Asturiano mientras que Insaurralde con 17 puntos fue el máximo anotador del conjunto de Los Cardales.

En Zárate el celeste se recuperó del traspie de la semana pasada en Villa Fox y derrotó como visitante a Central Bs As 90-80. Charly Garin con 23 tantos fue el goleador del celeste mientras que en Central se destacó Ivo Cajide con 22 tantos.

El encuentro que iban a disputar en Zárate Belgrano ante Náutico San Pedro se volvió a suspender. Este lunes en Campana se cierra la fecha con el partido de Boat Club ante At Pilar.

La próxima fecha tendrá los siguientes encuentros:

Independiente (Z) vs Central Bs As

CADU vs Náutico San Pedro

Náutico Zárate vs Belgrano

At Pilar vs Dep Arenal

Ing Raver vs Costa Brava

Independiente (E) vs Ciudad de Campana

