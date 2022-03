❤️ Vuelven las muestras presenciales a los Salones del Almacén ❤️

[ ME GUSTAS CUANDO NO CALLAS ]

Muestra pictórica de Tatamandarina. Un homenaje a las mujeres

"...Me gusta mujeres cuando no callamos y hablamos con nuestra propia voz, siendo bocas diciendo lo prohibido. Me gusta mujeres cuando entre todas construimos SORORIDAD con amor y alegre rebeldía..."

Invitados especiales: Nacho Kamalote en Visuales y murga en vivo

Los esperamos el Viernes 25 de Marzo a las 20hs

En exhibición hasta el 15 de abril.

Entrada libre y gratuita 🆓