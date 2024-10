¿Viva Guerci? por Armando Borgeaud

El pasado jueves 3 se presentó en el espacio Negro de la Riestra de Zárate, el libro de Sergio Robles, “Viva Guerci, caudillo del Norte de Bonaerense”. Además del autor, participaron en el acto el historiador Oscar Trujillo quién prologó el trabajo y Andrea Rosa Maldini, bisnieta de Luis Guerci, quien colaboró con el trabajo mediante aportes de fuentes relacionadas con la historia familiar de esa controvertida figura política de la ciudad y escribió el texto que leyó en el momento y que aquí incluimos. Un sincero y conmovedor testimonio de vida que cierra el círculo de la excelente investigación de Sergio Robles, o tal vez lo abre aún más, para dar lugar a un estudio más amplio de una época singular de la vida de Zárate, la región y el país. La de las primeras décadas del siglo XX.

Soy Andrea Rosa Maldini, hija de Maldo Luis Maldini, nieta de María Luisa Guerci y bisnieta de Luis Guerci. Desde ese lugar hablo.

No hay nadie que sepa más de la vida pública de mi bisabuelo, que Sergio Robles, así que mi aporte solo puede ser el de la faceta privada.

No deja de sorprenderme que alguien se interese tanto en un personaje que hasta hace muy poco era para mí, solo parte de una historia íntima y familiar.

Para ilustrar en parte como era Luis, voy a leerles un pequeño fragmento de un diario que dejó mi padre, nieto de Luis Guerci, de anécdotas que contaba mi abuela, su madre:

“Villa Gesell 15/ 12/2011

La China, mi tía, Angélica Guerci, hermana de mi madre, descubre la doble vida de su padre.

Corría el año 1922, mi abuelo era elegido diputado nacional por segunda vez y fija domicilio en un edificio de la esquina de Av. Corrientes y Pueyrredón en Buenos Aires, que en ese momento era el más alto de la ciudad.

Mi tía de 20 años en ese momento resuelve hacer un curso de inglés. La profesora, un día le dice que tiene otras alumnas con el mismo apellido. Eran las otras hijas de mi abuelo, casi de la misma edad de mi madre y mi tía.

Ya en su casa, esperó a su padre y tomándolo de las solapas, lo increpó, zamarreándolo. No hubo respuesta. Mi madre no sabía nada, pero mi abuela lo supo siempre.

La amante era una chica 8 años menor que mi abuela, que vivía en Zárate, enfrente de ellos, cuando recién se casaron. Luego la llevó a Buenos Aires, instalándola en una casa en el barrio de Constitución. Tuvo tres hijas con ella.”

Hasta ahí la cita de mi padre.

Al morir Luis Guerci, mi bisabuela y sus hijas se enteran de que todos sus bienes estaban a nombre de esa otra mujer.

Yo he escuchado de chica a mi abuela y tía abuela, justificar el proceder de su padre: “A papito lo sorprendió la muerte, él seguramente tenía pensado ordenar sus bienes”

Permítanme disentir. Ningún bien nacido tiene una doble vida y mucho menos deja sin nada a su esposa.

Ese era mi bisabuelo. Un macho en lo privado y en lo público. Pero un macho no es un hombre. Un hombre honra con sentimientos y gestos los pactos que establece con sus afectos, un hombre da explicaciones cuando se equivoca y trata de no lastimar, un hombre cuida a quienes ama. Un hombre de verdad obra acorde a la ley y no está por encima de ella.

En este sentido quiero reivindicar a mi bisabuela Rosa Palacios, mujer sufrida, traicionada por sus hermanos y su marido, mujer amorosa con sus hijas y sus nietos.

Sus padres eran dueños de las Lomas de San Isidro, gente de fortuna. Al morir ellos, sus hermanos varones le dicen que, dado que ella tenía un marido adinerado, no le iban a dar nada. Y así fue.

Eran tiempos en los cuales la mujer era considerada un ser inferior y no había legislación que la protegiera para disponer de sus bienes y su deseo. Eran condenadas a la sumisión y dependencia de su padre o su marido. Incluso, en el diario mencionado anteriormente, Luis Guerci, les decía frecuentemente a sus hijas:” ¿para que se van a casar si me tienen a mí?”. Suerte que no le hicieron caso.

Lo mío es subjetivo, hablo como familiar que ha escuchado historias de Luis Guerci y de la Casa de la barranca, de boca de sus hijas y su nieto.

Si quieren saber de él en su esfera pública, lean el libro de Sergio, que es una investigación minuciosa y rigurosa de la vida de mi bisabuelo desde su nacimiento en Italia, hasta su muerte en argentina.

Me pregunto cuantas más y mejores cosas hubiera logrado Luis Guerci para Zárate y sus habitantes, si hubiera obrado con decencia y amor a la política. Porque según mi concepción, la política es una herramienta maravillosa para cambiar positivamente la vida de la gente y no para tener poder y fortuna, como ejemplo vale pensar en el cambio abrupto de Luis del partido radical al conservador, como si fueran lo mismo.

Me he preguntado como hicieron mi bisabuela y mi abuela para trasmitir amor y no odio, como supieron superar éticamente a su marido y a su padre, brindando ternura y valores a su descendencia. Vaya mi pequeño homenaje a ambas.

Para finalizar, les dejo una frase de un gran psicoanalista argentino; Fernando Ulloa, que vale para lo público y lo privado:” hablar de ternura en estos tiempos de ferocidades no es ninguna ingenuidad; es un concepto profundamente político y revolucionario. Es poner el acento en la necesidad de resistir a la barbarización de los lazos sociales que atraviesa nuestro mundo”

