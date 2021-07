Por Tomás Eliaschev... Para Miguel Rep el 17 de julio nunca fue una fecha más. El dibujante siempre tenía presente el cumpleaños de su maestro, Quino. “Fue un parteaguas, un rupturista”, evocó en diálogo con Télam, a raíz del cumpleaños 89 del gran autor.

Rep fue uno de los dibujantes que tuvieron el privilegio de ser apadrinados por Quino. Aunque fueron amigos, siempre lo trató de usted. En ocasión del primer cumpleaños desde la muerte del dibujante, producida el 30 de septiembre de 2020, el discípulo presenta en esta agencia una nueva producción audiovisual publicada un homenaje especial a su padre artístico.

-¿Qué es lo que más destacás de Quino?

-Quino es un parteaguas, en el momento que irrumpe es toda una novedad. Quino fue un rupturista. Trajo la inteligencia al humor gráfico argentino, la posibilidad de entender que las cosas no son unidimensionales, las personalidades de los personajes son múltiples, a diferencia de lo que existía, como Don Fulgencio, Fallutelli o Pochito Morfoni, que tenía una sola conducta. Él aprendió de ‘Peanuts’, la tira protagonizada por Charlie Brown y Snoopy y creada por Charles Schultz, son unos niños neuróticos, pueden ocurrir vicisitudes con distintas conductas.

A partir de este lunes 19 y durante cuatro lunes consecutivos, Rep y la periodista Judith Gociol brindarán una serie de charlas organizadas por la Fundación El Libro, titulada “Mafalda, Quino y el humor”.

El dibujante dará dos conferencias tituladas “Cómo Quino y Mafalda nos cambiaron la mirada humorística” y “Las variaciones en sus dibujos y el sentido crítico de la vida desde sus tiras y sus páginas”.

Gociol, autora de Universo Mafalda, tendrá a su cargo dos encuentros. En el primero, abordará “La familia de Quino y su ideología, sus lecturas, influencias y primeras publicaciones. Humor, avisos y los orígenes publicitarios de Mafalda. Crecimiento y desarrollo en los medios. Formato libro. Traducciones y ediciones. La relación del autor con los personajes” y en el segundo “La recepción de los lectores. Cómo nos influyó Mafalda. Cartas de lectores. Vigencia de Quino”.

“Judith es certera en los datos, va a trabajar todo lo periodístico y el análisis, yo voy a abordar los aspectos más subjetivos”, resumió Rep.

-¿Cómo vivís este cumpleaños, el primero desde su muerte?

-Todos los años estuviere donde estuviere, siempre lo recordaba. Esa fecha quedó marcada a fuego por la coincidencia con mi viejo que nació exactamente ocho días antes, el 9 de julio de 1932. Los dos andaluces. Nunca me olvidaba, ya sea que él estuviera en Milán o en Francia, siempre lo saludaba. Hace unos años festejamos en la casa de Talcahuano y Santa Fe. Le gustaba venir en invierno al sur. Son esas casualidades que te marcan. Mi viejo también era de familia andaluza, Quino de Mendoza y mi viejo de Corrientes. Eso sí, eran muy distintos, mi viejo muy rural y Quino muy citadino.

-¿Cómo influye Mafalda en tu obra y en tu vida?

-Es un clásico esta bueno que se lo revisite generacionalmente. De vez en cuando hice cosas con Mafalda, hice varios covers de tiras hace 20 años.También hicimos con Pedro Saborido un aggiornamiento para la radio, pensando cómo habían crecido los personajes. Siempre estamos citando a Mafalda. Es un personaje como Maradona o Evita, son constructores de la personalidad. Voy a morir con esa imagen.

-¿Qué es lo que más extrañas de Quino?

-No lo extraño tanto como dibujante porque lo hizo todo bien y cuando tenía que hacerlo. Paró de hacer Mafalda cuando tenía que parar, lo mismo que con los chistes de humor gráfico en Viva. Siempre lo voy a extrañar, sus comentarios ácidos, infantiles, extraños. Había que conocer bien por donde tenía su salida. Tenía una mirada muy andaluza, una inteligencia muy fina y a la vez mucho afecto a la brutalidad española, a la salida a lo Manolito, realmente era muy gracioso. No necesitaba mostrarse como inteligente y no le tenía temor al ridículo. Me gusta mucho el humor pelotudo hecho por gente inteligente. Como hacían Les Luthiers.

-¿Con cuál de los personajes de Mafalda te sentís identificado?

-Siempre me gustó Miguelito, esa cosa de que caminaba como levitando, nunca del todo terminada su personalidad. No es como los otros, su personalidad no está muy terminada, no sabes por dónde salir. Guille termina dibujandose bastante, por los genes de esa familia. Miguelito es medio como Quino. Aunque Quino se describía como procastinador y depresivo. Su mujer, Alicia (Colombo) era Mafalda.

-¿Qué opinás de los dibujos animados hechos en base a la obra de Quino?

-Es muy difícil llevar la historieta a la animación. La mejor es la del cubano Juan Padrón, amigo de Quino, que hizo Quinoscopio, donde no necesita de la palabra. Es todo con onomatopeyas, es más fácil animar los chistes mudos. Estaba basado en las planchas de Siete días. Las dos animaciones, la de los 70 y la de los 80 no funcionaron, una por hablada y la otra por muda.