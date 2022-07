Por el Profe Jorge “Jota” Pérez, coordina http://@TandemZeta, creatividad para mejorar tu vida.... Un grupo de estudiantes de nivel primario, que nunca había conocido a un escritor zarateño dio la bienvenida a Mauro Croche, autor de “Watson, el Apocalipsis zombie contado por un gato callejero” que lleva vendido más de diez mil ejemplares.

Se trata de un libro con capítulos breves y entretenidos, que contiene imágenes de Martín Rocha, ilustrador zarateño de una notable calidad artística.

“Nadie es profeta en su tierra” asegura un dicho, pero la historia de Croche rompe el esquema. Nacido y criado en Zárate, el escritor ha logrado un gran éxito con la venta de sus libros a través de internet primero y ahora llega a las escuelas locales.

El Instituto José Manuel Estrada de Zárate de nivel Primario en el marco del Proyecto didáctico “El mundo del terror”, coordinado por las docentes Daniela Lombardi y Angélica Pay Lipian, recibió al autor local y los resultados fueron magníficos.

“Nunca había leído un libro completo hasta ahora” aseguró un nene de quinto año. “El mejor libro que leí en mi vida” dice una nena que participó del proyecto. Otro alumno de 10 años empezó a escribir su propio libro, después de la visita de Croche.

Dichos: “Hay que tener cuidado con nuestras palabras y más cuidado con nuestros actos porque nuestros hijas e hijos nos imitan”.

Con frecuencia se dice que las nuevas generaciones no leen y no escriben. Y en general esa consecuencia es porque muchas personas adultas no leen y no escriben.

Para lograr que las nuevas generaciones logren un mejor mundo del que les estamos dejando, deberíamos darles la motivación, las herramientas intelectuales y prácticas desde la infancia, que tanto marca el resto de la vida de las personas.

En Instagram: http://@gato_watson y en http://@maurocroche, se puede conocer más sobre el trabajo de Mauro Croche, un exitoso escritor zarateño

