Por el Profe Jorge M.A PÉREZ*

“La verdad y la mentira, la razón y la locura, la pobreza y la riqueza son pareceres, que juzgan los de afuera; tú sigue siempre tu instinto y tus sueños” se puede leer en una placa de metal a los pies de la escultura de Don Quijote instalada en Avenida Anta y De La Torre.

¿Cómo se podrían encontrar Don Quijote, Fangio y Ho Chi Ming en Zárate? Todos juntos y al mismo tiempo. Como si fuera una esfera mágica, la mente creativa del artista Jorge Santangelo logró el milagro creando esculturas, que dan homenaje a la memoria de aquel que luchaba contra molinos de viento, de aquel quíntuple campeón argentino de automovilismo que hizo historia y de aquel gran líder vietnamita, que hizo la diferencia cuando su país fue invadido por el ejército más poderoso de la Tierra.

“Me inspiro en los materiales, que voy reciclando” dice Santangelo y asegura, que es darle una segunda vida a objetos, que habían sido desechados.

“Yo me crié jugando con fierros porque soy hijo de un chatarrrero” explica en su taller Santangelo mientras nos ofrece un recorrido.

MÉTODO DE TRABAJO:

La mente creativa necesita estímulos adecuados y cierta disciplina de trabajo para concretar obras. El artista, que se formó haciendo obras con metales reciclados explica:

"Escucho música, observo la realidad y siempre intentó ofrecer un mensaje a la sociedad” La esculturas en metal de Don Quijote montado a caballo y Sancho Panza a su lado, instaladas frente al centro de transferencia urbano en Av Anta y De La Torre empezó con el caballo y da homenaje a dos personajes, que estaban en contra del sistema dominante.

Santangelo se considera a sí mismo “anti sistema”, es decir no está de acuerdo con la vida acelerada, que el sistema capitalista impone a tantas personas, que viven en automático, sin disfrutar de la vida ó en la extrema pobreza. Comer comida chatarra, dormir poco y mal, usar pastillas para dormir, correr de un lado a otro. Una vida acelerada en la Post Modernidad que nos deshumaniza. Da la impresión muchas veces de que no hay tiempo para nada. Solamente para trabajar en un empleo que no te hace feliz, si es que siquiera tenés un empleo.

*Coordina @TANDEMTEAMTANDEM, taller de Creatividad y narrativa.