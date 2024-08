#zarate

Este viernes llega la muestra “Todas las vidas de mí día” de Mariano Tello 🎨

👉🏻 Se manifiesta como un proceso pictóricoautorreferencial sobre la lectura de mis días, atendiendo mi presente para asíentender y sentirme en el ahora, transformando la realidad de la conciencia,“hoysoy".Ya no importa como “soy”, importa “ser”.✨️ La obra me revela y me manifiesta, transfiriendo existo, pero ya no atenta el vacíode la pulsión y el deseo.“Sé que me tomará muchos días de mis lecturas, el peso se aligera y lalevedad llegará como un bote silencioso que besa la orilla del río".

📅 Viernes 23 ⏰️ 18hs 📍Forum Cultural.