El hábito lector en la era de las pantallas. Por qué leer, por qué leerles... Luciana Fernández Blanco*

Los consumos culturales - recreativos de niños, niñas y adolescentes continúan siendo una de las preocupaciones centrales en la agenda educativa actual. El caso específico de las rutinas frente a las pantallas es una inquietud reiterada de padres y maestros, quienes advierten que la sobreexposición a redes y juegos virtuales deriva, en ciertos casos, en problemas como: conductas adictivas, aislamiento, ansiedad, déficit de atención, irritabilidad, entre otros.

Con frecuencia, conocemos anécdotas sobre niños de nivel inicial (pre escolar) que sostienen tiempos de juego cada vez más cortos; o sobre padres que avisan que su hijo “va cansado a la escuela” porque jugó hasta la madrugada en línea. Señales como estas nos llevan a hacer foco en una educación que priorice el uso responsable de las tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), tema que reúne abordajes interdisciplinarios desde la neurociencia, la pedagogía y la psicología, por nombrar sólo aquellas áreas que se ocupan del tema de modo más directo.

Ahora bien, esbozadas “a vuelo de pájaro” las inquietudes en torno a los contenidos y rutinas infanto-juveniles en ratos de ocio, surge la oportunidad de darnos una vuelta por el mundo “off line”, ese que late más allá de los algoritmos. Y entonces, podemos pensar o repensar el aporte de algunas prácticas - la lectura entre ellas - que enriquecen la experiencia infantil / juvenil y que pueden complementar los tiempos e identidades digitales.

En otras palabras, no se trata, de “censurar” el “mundo on line” de los chicos (en el que crecieron y del que se apropiaron con naturalidad), sino de vislumbrar la importancia de otras vivencias, en particular, las que habilitan espacios dedicados a la lectura libre, por fuera del ámbito escolar. Se trata también de considerar la oportunidad de ayudarlos a construir un hábito lector teniendo en cuenta, de nuevo, un factor decisivo y transversal: el necesario acompañamiento de los adultos responsables en este y en otros procesos de descubrimiento y aprendizaje, (sean estos virtuales o presenciales.)

Eso es lo que señala, entre otros autores, Graciela Bialet en su bello libro Prohibido leer: “formarse como lector requiere de un aprendizaje mediado culturalmente por otros lectores”, asumiendo que no se hace referencia con esta reflexión sólo a la escuela, sino muy en especial, a las familias.

Ahora sí, en mínimas líneas y a tono con lo comentado hasta acá, algunos breves “tips” para promover el hábito de la lectura en los chicos.

En la primera infancia, proponer una rutina posible de lectura y leerles cuando podamos (recordemos que se lee primero con el oído y que en la escucha se construye al lector del futuro).

Contemplar, dentro de nuestras posibilidades, el momento propicio y acorde con la necesidad o deseo del niño.

Acercarlos desde la primera infancia al objeto libro, a la singularidad de sus imágenes y habilitar un intercambio libre, lúdico en relación con lo leído.

A la hora de elegir un libro, involucrar a los chicos, visitar con ellos la librería o biblioteca y, en cualquier caso, estar atentos a sus preferencias en cuanto a temas, ilustraciones, personajes.

Ligado a lo anterior, recordar que ese momento compartido, aunque sea breve, en torno a un cuento, o a una poesía, abre un espacio de diálogo y afecto.

Cultivar la paciencia: la formación lectora es un proceso y, como tal, supone discontinuidades, altas y bajas; comportamientos que no siempre son progresivos, ni se ajustan al grado de escolaridad o a la edad cronológica.

Intentar, en lo posible, predicar con el ejemplo: poco efecto tendrá pedir a nuestros hijos que no excedan sus tiempos frente a la pantalla y que en cambio “lean”, si, como adultos, no pautamos ciertos hábitos y normas de consumo cultural, más o menos flexibles.

Tener en cuenta que la riqueza lectora no está ligada únicamente a la información que pueden brindar los libros, como sucede con los textos informativos o pedagógicos. Además de ese aporte, que no es menor, la literatura tiene la riqueza de concebir al lenguaje más allá de sus fines prácticos. Los textos literarios establecen un pacto ficcional que puede ser de enorme ayuda a la hora de simbolizar la realidad, canalizar emociones y hallar recursos sensibles a la hora de transitar momentos adversos.

________________________________________________________________________________________________________________

*Luciana Fernández Blanco / http://@luciana.fernandez.blanco es escritora, Lic. en Ciencias de la Comunicación, posgraduada en IUNA y FLACSO, docente en Tecnicaturas Superiores y Profesorados de Educación Inicial y Primaria.