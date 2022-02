En las líneas que siguen, un análisis de la novela de la autora zarateña Luciana Fernández Blanco, obra que resultó finalista en un concurso internacional organizado por editorial QUIPU y plataforma literaria soyautor. Recientemente editada por el mencionado sello editor, la historia se despliega en territorios híbridos en los que el realismo, la aventura y lo inexplicable dan vida a personajes atravesados por el desamparo y la ternura.

El estilo de Luciana es de una poética muy fina. Su escritura consigue evocar una realidad social más vívida que la que nos rodea porque hay en ella compasión y crueldad, maravilla y orfandad. Su relación con el lenguaje invita a pedalear junto al personaje de Elías por ese sórdido laberinto donde se conjugan la ternura y la desolación.

La novela propone una historia de seres reales y mágicos que ladran, que casi no pueden hablar, que callan secretos que cuando salen son gruñidos pedaleados con fuerza. Perros y seres humanos conviven y sobreviven en una atmósfera de persecución y miedo que se confunden con la ingenuidad y la inocencia de infancias sustraídas, evaporadas.

Nos disponemos a leer la novela de Luciana, creemos que vamos hacia un lugar y terminamos en otro. Esa es la magia del estilo de Luciana: ahonda con dolor y belleza en los barrios, en las luces y en las sombras de toda existencia. Sus personajes reprimen palabras, a veces “se echan” se acuestan en silencio. El personaje de Elías indaga, piensa, fantasea, desea saber, supone, entra y sale de suposiciones. El lector lo acompaña y pedalea al compás de su música.

Las agudas descripciones de ciertos estereotipos sociales, la interpolación de la realidad en la ficción a través de nombres propios, de lugares y objetos reconocibles, las letras de las canciones que exhortan a “pagar con pena la culpa de ser buenos” conducen al lector hacia una aventura que va hilando el vértigo de las acciones con imágenes de denuncia y con metáforas crudas y encantadoras.

Elías pedalea para sobrevivir. Pedalea para poder gritar lo que calla. Lo esencial de la novela de Luciana es lo que no se dice, lo que no se nombra, la ausencia, las palabras que los personajes no pueden pronunciar, los secretos que se lleva la muerte. Lo importante es todo aquello que el lenguaje no toca pero que hábilmente la escritora sugiere con rítmica sutileza, con la música que se oye a lo lejos, con el dibujo, con el uso de la intertextualidad, con los relatos liberadores de los personajes que disfrutan contando historias para nombrar, para instaurar realidades que los auxilian en su resistencia.

Los protagonistas luchan por patrocinar a seres socialmente invisibles. Los personajes y los lectores de la novela son conducidos a observar señales de quienes no pueden hablar.

La narradora habla y mantiene un vínculo casi obsesivo con el lenguaje. Forma y contenido no están escindidos. A través de su escritura aparecen los abrazos, la familia, los encuentros, los juegos, los juegos de palabras, las canciones y los guiños de esas canciones, la poesía dentro de la poesía. Esto es el resultado de una destreza y una meticulosidad en el trabajo con la lengua. Tener la lengua es un poder. Los personajes de la novela sienten que se estrangulan antes de hablar. La búsqueda de la familia es la búsqueda de poder decir: “este soy yo”. “Me llamo Elías”.

*Sonia Babaja, es Licenciada en Letras y Profesora en Enseñanza Media y Superior en Letras (UBA)

BREVE SINOPSIS DE LA NOVELA

Todo sucede en zonas desoladas del conurbano bonaerense. Es allí, en medio de la pobreza extrema, donde emerge lo inesperado. Elías se refugia en fábricas abandonadas junto a Walter, Anita y una jauría de perros vagabundos. Nadie parece buscarlos; nadie parece verlos, pero a su alrededor sobrevuelan señales inexplicables. Espectros capaces de recrear la indiferencia del mundo frente al desamparo y seres angelicales que despliegan una vigilia protectora.

Unos y otros le recuerdan a Elías la cercanía del peligro y la necesidad de aferrarse a una esperanza.

Denuncia social, aventura y fantasía. Tres vértices que parecen distantes; ajenos. Y que sin embargo se entrelazan en esta historia.