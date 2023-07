Charla abierta en el aula magna de la UTN FRD: "Argumentos en una Baldosa"

Claudio Cormick y Valeria Edelsztein brindarán una charla sobre filosofía, pensamiento y argumentación, será el miércoles 16 de agosto en el aula magna de la UTN FRD.

En filosofía, a diferencia de las ciencias, no se hacen experimentos o encuestas, no se observa. ¿Qué se hace? Se argumenta. De hecho, las personas argumentamos todo el tiempo: tratamos de convencer a otras personas de que tenemos razón.

Pero que argumentemos frecuentemente no significa que lo hagamos bien. Un buen argumento funciona como un mecanismo de relojería: tiene todas las partes que necesita y ninguna sobra; cada cual cumple su función, y en conjunto nos conduce al resultado deseado.

Este charla es una invitación a hacer el mismo ejercicio de razonamiento que hicieron clásicos como Platón, René Descartes o David Hume, o –más cerca de nuestros días– Judith Jarvis Thomson, Bernard Williams, Elizabeth Anderson o Richard Rorty.

Valeria y Claudio prensetarán también su último libro, en palabras de Guillermo Martínez “Un libro como este parece más necesario que nunca. Valeria y Claudio exponen con claridad maravillosa, y a la manera de 'Elige tu propia aventura', las encrucijadas del pensamiento. Algo más difícil todavía, lo hacen con humor y alusiones a la cultura popular.”

Sobre Claudio y Valeria

Claudio Cormick (@ClaudioJavierCM) es doctor en Filosofía (UBA), docente e investigador del CONICET, con lugar de trabajo en la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico.

Vale “Arvejita” Edelsztein (@ValeArvejita) es doctora en Química (UBA), investigadora del CONICET y docente. Comunica ciencia desde hace muchos años en medios televisivos, gráficos, radiales y online. Ha escrito 11 (¡con este 12!) libros de divulgación científica para todas las edades.