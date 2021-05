- ¿Y si hubiéramos ganado, Cumpita?

Por Adriana Raquel Musumeci

Las calles y el aire y las pieles habían dejado de vibrar como en el 69. No estallaban como entonces los nombres de San Martin, Rosas, el Che, Evita o Marx en asambleas trepidantes, en cuerpos de delegados, en Plenarios Clasistas y Combativos. Había cesado la insurrección popular de obreros y estudiantes, de jóvenes y más jóvenes forzando las puertas de los poderes del pasado…

Aquel mundo se había ido y se los había llevado.

Ahora habitaban un tiempo de indiferencias, de individualismos, de precios acechantes, donde era difícil identificar un mañana.

Algunos compañeros, los que por bancarse la prisión o el rechazo al exilio se quedaron… al menos no estaban ya urgidos por huir, por escabullirse de los rastrillajes y los operativos de la dictadura.

La democracia les había permitido algunas libertades y retomar sus profesiones. Habían progresado, construían sus casas, tenían hijos. La mayoría ingresaron en el consumo de todo lo que se les inducia.

Las ofertas de mercado incluían –como productos de estantería- imágenes de hombres y mujeres que –con buena y bien pagada propaganda- podrían convertirse en “líderes políticos de masas” o “indispensables funcionarios de carrera”…

Ella no añoraba el pasado, pero lamentaba los errores.

- No nos preparamos como debíamos, los subestimamos… ¿Cómo tantos compañeros pudieron confiar en la conducción de un general sin batallas? Tiempo y más tiempo perdido en adular al líder, en interpretar al líder… ¡en perdonar al líder! Después… ¡ya era tarde! Los milicos llegaron como para terminar la obra… para que no quedaran vestigios.

Recordaba a José, a Abigail, a Elena, a vidas que eran hogueras. Se entristecía.

Intentaba construir nuevos sueños.

- Él se para y me mira, apoyado en el marco de la puerta. Entra una pareja y se tiene que correr. Me mira. ¡Cómo tarda en acercarse! ¿Se animará?

-. Es ella. La Cumpita… - Piensa él cuándo encuentra su mirada.

- Se para al lado de mi mesa. ¡Que sonrisa! – me dice… El piensa que mi sonrisa es la más tierna del mundo. Retiro la pesada silla y me paro. Él también me sonríe. Yo pienso que está feliz de verme. Me incorporo. Estamos muy cerca. Me quedo quieta y él me abraza. La palma de la mano, la punta de los dedos hacen presión y me llevan. Yo primero no, pero después sí. Me abraza como en las películas. Apoyo la cabeza en el hueco de su cuello. Tal vez piensa que tengo olor a limpio, huelo a jabón y champú... Lleva la mano entre mi pelo. El pelo largo, rozando la cintura, como siempre. Dejo el libro sobre la mesa...

- ¿Y si hubiéramos ganado, Cumpita?

Ella no le respondió. Por su cabeza, en silencio, cruzaron algunas certezas.

- Seguramente yo sería parte de algo importante del lado de la cultura… Y él hubiera alcanzado un cargo político. ¿Se acordará de cuando planeábamos construir un barrio con luz y agua calentita a orillas del río Neuquén, allá por el Comahue, donde estaban los ranchitos?

Fueron al cine y agregaron una función de teatro que comentaron acostados boca arriba en la cama del hotel.

Al despertar, él halló unos trazos apurados, como una despedida.

Si hubiéramos ganado

Habríamos extinguido la indiferencia,

El amor seria otra cosa…

y los sueños no sueños...

Y hablaría de nuestro amor y de tu bondad...

(La cumpita)

