Por Adriana Musumeci

Rosario se detuvo. Por el disgusto, frunció los labios sin querer.

No podía, no sabía cómo abarcar un periodo de su vida tan complejo.

¿Cuáles habían sido las circunstancias determinantes en su existencia?

¿El amor y la traición? ¿O el amor y la militancia por el socialismo?

Rosario sabía que, inevitablemente, debía enfocarse en el amor. Estaba dispuesta, para comprenderlo, a desarmarlo ¿Cómo desarmar el amor? ¿Cómo abordarlo? ¿Es amor al Otro? ¿Amor por el Otro? ¿O es simplemente el amor en ella, en su interior, en su vida misma?

- ¡Un lio! –pensó. No desconocía que le había tocado vivir un periodo único, fulgurante, de la historia, que la absorbió en sus pasiones desde muy niña.

Cuando a mediados de los ’60 terminaba la primaria, justo cuando por voto de sus compañeros y maestros era elegida abanderara de la Escuela General San Martín, la dictadura de Onganìa golpeaba a un gobierno democrático y la tristeza y la rebelión empezaban a jugar sus cartas.

El Mayo del ’68 en Francia irrumpió exponiendo el contraste de una “sociedad de consumo” en medio de la exclusión social, los autoritarismos imperiales y las luchas revolucionarias del mundo.

Pero nada la impactaría más que lo que sucedería después, cuando en las pantallas de la televisión estallaron las barricadas, el humo y las piedras de El Cordobazo, cuando la unión de obreros y estudiantes hacían retroceder a los milicos y fracturaban las costumbres y los hábitos del Poder. Cuando nuevas palabras y nuevos ideales se esparcían por las barriadas y jaqueaban el orden de la dictadura.

En Zarate, ella y sus compañeros iniciaban el secundario con un léxico, surgido no de las academias sino de las fábricas y las luchas obreras, palabras novedosas que no los abandonarían: Democracia de Base, Clasismo Combativo, Socialismo Revolucionario…

Palabras que desordenaban al viejo montaje burocrático y conservador y se mezclaban con el hecho social y político más esperado: el retorno del viejo general a su pueblo, con su efímera carga de esperanzas, incertidumbres y presagios.

Rosario pensaba que las experiencias de esa breve etapa eran su vida. Pero se preguntaba: ¿todo lo demás es solo un relleno con el que habría de llegar hasta la muerte? ¿Constituyó aquella época un un modelo de vida cercano a sus sueños, pero que no debía idealizarlo?

Tiene claro que fue en medio de las mil imaginaciones y expectativas de aquel momento cuando concibió al amor.

El 12 de octubre de 1973, el día en que el viejo general asumía su última presidencia, el Negro y Rosario, con una carpa como equipaje, se fueron juntos, a dedo, al mar.

La primavera era ya azul en el cielo y cálida en los cuerpos. Llegaron a la playa sin dificultades y se instalaron en un camping de Ostende, que a esa altura del año estaba vacío. Después de armar la carpa, caminaron por la playa, abrazados o cantando. El viento húmedo de la tarde los unía.

Rosario no conocía todavía el amor. Poco a poco descubriría que el amor era un campo de flores celestes y silvestres abriéndose en los baldíos de la ciudad, en las banquinas de los caminos, en los alrededores de los sembrados, en los recodos urbanos y fabriles. Creciendo durante la primavera y el verano, con una floración larga y resistente, como su sexo mismo.

Esas flores celestes, de eso estaba segura, estuvieron ese día a orillas del mar, cuando infinitas e insondables condiciones se refundieron en sus dos cuerpos.

Su sexo nunca estuvo aislado de ese campo de flores celestes, que primero supuso que era mérito del Otro, de ese Otro que era únicamente el Negro.

Rosario no dudada que gracias él había podido vagabundear por arriba, por el costado, en medio de esos campos de flores celestes y silvestres…

Después, casi ahora, comprendió que ese campo también le pertenecía, que también era de ella, una mujer que se había esforzado, desde su desconocida virginidad, desde esa inocencia, en atrapar en el viento las semillas, hundirlas en las tierras más fértiles, y nutrirlas con su necesidad de amar.

Que fue ella, una mujer, la que se tendió al sol y bajo las lluvias y el frio para verlas crecer, con sus ramitas fibrosas y las pocas hojas pinchudas y la que la que las regó, no pocas veces, con lágrimas, también,

Empezó a reconocer que sin ella, una mujer que no admitía rendirse, que había desafiado los mandatos patriarcales, que no había concedido su libido a las relaciones de propiedad… el amor en tiempos de derrotas no hubiera sido posible.

