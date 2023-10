Sonaron las sirenas y se terminó la nota: así es el drama de vivir hoy en Israel

Paulo Steimberg es un platense que reside en Israel desde hace siete meses. En diálogo con La Cielo, contó cómo se vive el conflicto con Palestina.

El pasado sábado, el grupo palestino Hamas lanzó un ataque sorpresa en Israel con cientos de cohetes desde la Franja de Gaza y, hasta el momento, arrojó un saldo de 700 muertos y más dos mil heridos entre soldados y civiles. En este contexto, Paulo Steimberg, platense que vive en Israel, contó en diálogo con Gente Despierta por La Cielo 103.5 cómo atraviesa esta guerra que sacude al mundo.

Steimberg es cocinero y emigró junto a su familia hace siete meses a la ciudad de Rishon LeZion, a 20 kilómetros de Tel Aviv. A pesar de que aún no han llegado cohetes a esa zona, segura que es un momento "muy duro de atravesar" y que "la gente esta desconcertada al respecto".

"Este año se cumplen 50 años Guerra de Yom Kipur, el día más sagrado para el pueblo judío, en el atacaron desde Egipto a Israel. Por primera vez, desde ese momento, no ha habido una incursión de gente desde Gaza. Distintos grupos, ya sea por bote, de forma aérea, con parapentes o a pie, han raptado indiscriminadamente a chicos, padres y madres", expresó el platense.

La conflicto bélico transformó por completo la vida de los ciudadanos de Israel. En este sentido, las autoridades recomendaron no salir a la vía pública, para que en caso de ataque, prevenir las muertes de los civiles.

Según detalló Paulo, las reuniones masivas fueron suspendidas, como así también las clases en las escuelas. "Mi hija hoy tuvo clases por zoom. Las clases están suspendidas porque mientras más gente hay en la calle, más posibilidades de muertes hay", contó. A su vez, agregó: "Los supermercados y farmacias están abiertos. Incluso, hay gente en auto dando vuelta en la calle. Pero en todos lados, te recomiendan no salir".

Asimismo, para incrementar la seguridad de los habitantes, se han establecido protocolos de acción para ubicarse en sitios protegidos. "Acá cada edificio tiene de alguna manera un refugio. Si no tienen refugios, te dicen que vayas debajo de las escaleras, ya que es el sitio más seguro. Cuando suenan las alarmas, todos los edificios abren las puertas para que la gente que está transitando en la calle pueda ingresar", explicó.

A los minutos de comunicarse con La Cielo, Paulo manifestó que se le había activado la alarma en una aplicación de su celular, la cual anunciaba que debía dirigirse al refugio más cercano ya que podría presentarse un ataque en cualquier momento. Mientras se escuchaba que se trasladaba, a los segundos se cortó la llamada por falta de señal.

"Han matado mucha gente y la pasean por las calles como si fueran trofeos de caza. Lo que quieren las familias de acá es recuperar a sus seres queridos, preferentemente vivos y sino muertos, pero poder darles un sepelio como corresponde", detalló.

"He hablado con gente en la calle y me dicen que es muy raro lo que está pasando. Hay un sistema de cámaras y monitoreo constante que aparentemente, nadie sabe por qué, dejó de funcionar. No se sabe si es porque lo bombardearon, si lo sabotearon o qué", concluyó.

