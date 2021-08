Por Adriana Musumeci...

El Negro – Empecemos por aclarar que no éramos “soñadores”… ni “locos”. En aquel momento las luchas de otros pueblos del mundo mostraban que las bases de la sociedad burguesa no eran inamovibles. Sus estructuras corroídas estaban a la vista, veíamos que el imperialismo a pesar de su poderío era vulnerable… ¿Por qué soportar la miseria y tristeza sin fin de este mundo burgués agotado y declinante? Era el momento de la acción… y actuamos.

Rosario - Me acuerdo que circulaba un folleto de Lukács titulado “La actualidad de la revolución”. Ese título marca la característica de aquella época, una actualidad donde se juntaban la rebeldía de la Revolución Cubana, la independencia de Argelia y otras luchas de liberación.

El Negro - Me parece que en Argentina el Cordobazo fue la máxima expresión de ese momento histórico, una experiencia que no emergía de “conducciones políticas” ni de “comités centrales” sino de los propios obreros. El Cordobazo nos sacudió, nos orientó, nos enseñó un camino…

Rosario – Ahora, cuando ya ha pasado tanto tiempo, creo que las transiciones entre dictaduras y democracia para mucha gente ocurrieron insensiblemente, sin cambiar nada en su conciencia ni en sus intereses de vida. Yo veo a mi hermana, no varió mucho desde que se casó hasta ahora. Salvo acomodar algunos bienes materiales… su vida sigue siendo la misma.

Carlos - Si, el ahora es difícil para nosotros, los que tuvimos otras perspectivas y no pudimos lograrlo… y que tampoco pudimos salir de ese gris de la vida.

Rosario – Tenés razón Carlos. Mientras a nosotros nos angustia la derrota y bancarnos este espectáculo de la decadencia sin fin… a mi hermana le chupa un huevo.

Carlos - Seguro. Me gustó mucho la canción de Serrat sobre el horizonte, donde uno quiere llegar y columpiarse ahí, aunque del otro lado no se vea nada ¿no? Nosotros fuimos vanguardia o hicimos cosas que otros no hicieron. Pretendimos “anunciar, si es que vienen, tiempos mejores”, empujar para adelante los cambios que presenciábamos con optimismo, como relativamente posibles…

Rosario - Sí, claro… pero la mayoría fueron espectadores interesados. Se involucraban hasta ahí nomás. Perón los defraudó y el terror de la represión los termino de paralizar. Y hoy son espectadores entristecidos, que no quieren reconocer su propia tristeza, que día a día se acumula y se mezcla con las peores miserias.

Carlos - Creo que eso es lo más terrible de lo que está pasando, algo distinto a otros momentos de la historia. Ahora se juntan los dolores, las desigualdades, pero no tenemos reacción porque la voluntad y el optimismo fueron carcomidos, vaciados… Y sentimos que individualmente no podemos salir de esa… que no encontramos unidad, una fuerza colectiva que frene el derrumbe.

Rosario – En los ’60 cortamos camino, el mundo que nos rodeaba estalló…La dictadura de Onganìa, apoyada por Vandor y la UOM, el “peronismo sin Perón”, el Cordobazo, el Clasismo Combativo, la lucha armada, el “Gran Acuerdo Nacional” de Lanusse…

El Negro- Y, de pronto, el retorno del General…

Rosario - El retorno de Perón fue la lápida del espíritu de transformación social… Desvió la atención. Ya la cuestión no era conocer la realidad y actuar para modificarla. Desde el 20 de junio del ´73 y la masacre de Ezeiza la JP y las orgas pasaron “a interpretar” a Perón, a justificar su derechismo, a su entorno conservador y peligroso…

Carlos - En el 74” ya tenía la sensación que estaba en una zona de derrumbe, un lugar que se desmoronaba, una isla democrática que se hundía. Mejor dicho, me encontraba en un archipiélago peronista como era el FREJULI que, ahora con el General al mando, se anegaba, desaparecía arrastrando todo...

Rosario – Pasamos de una vida donde “la ideología” era la medida de todo… a la nada. En Arquitectura un tipo me perseguía por el patio para que le diga a que tendencia pertenecía. Me acuerdo de un profesor que hablaba sobre “ideología de los materiales”… De ahí pasamos al “sálvese quien pueda”, donde “lo importante es vivir bien”… Pero una vida vacía, glamorosa, sin miradas lucidas, que pasa sin percibir a los otros ni comprender como en medio del jolgorio y los shoppings se acumulan la exclusión y la pobreza…

Carlos – Lo que pasó está implantado en un pasado que no se va a reproducir, de ninguna forma. Va a ser borroneado por las neblinas que vendrán. Y a los demás la neblina les va a resultar bastante más impenetrable que a nosotros. Ahora la gente intenta jugase sola… en mínimas quinielas. Y está a la vista que todo el mundo pierde…

Rosario – El proceso de “reorganización nacional” surtió efecto…

Carlos - Cuando me dejaron en libertad empecé a hacer terapia. Dos o tres sesiones gratis a través de uno de los organismos de Derechos Humanos. Tenía una campera azul, absolutamente hecha mierda. La quise colgar en el respaldo de una de las sillas y se cayó. Le dije a la psico: “Bueno, de última esta tan hecha mierda… Que este en el piso o arriba de la silla es lo mismo”. La psico me miró y me dijo: “Esa campera es usted… Le conviene cuidarse, iniciar algún tratamiento”.

El Negro – Creo muchos de los que no dudamos en enfrenar al Estado capitalista, cuando llegó la democracia quedamos como tu campera, nos convertimos en simples testigos de pactos y negociados, mirando atónicos el desguace y el remate de la Nación… Ya no estábamos para enfrentar al sistema.

Carlos –En última instancia yo estaba cumpliendo con el mandato carcelario que te hace renunciar a tu propia sabiduría. Me había victimizado al punto de caer en un lugar lúgubre, en manos de una destrucción general que se desarrollaba alegremente a mi alrededor… Eran tiempos del turco Menem. Muchos compañeros habían elegido tener minas lindas, de buen culo, un buen coche y plata.

Rosario - El extermino no fue solo de vidas… Fue exterminio de todo espíritu de lucha, el exterminio de la voluntad de combate. Está a la vista que fuimos derrotados pero también que ese mundo capitalista no podrá durar… y que mientras dure, si no lo enfrentamos, seguirá siendo letal, silenciosamente letal…