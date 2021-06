Por Adriana Musumeci...

Recuerdo aquel atardecer de verano, en el jardín de mi casa.

Estaba sentada en uno de los viejos sillones hamaca con almohadones rayados, leyendo un libro.

Me costaba seguir el hilo de la historia porque la traducción era pésima y me malhumoran esas traducciones mal hechas.

Baje el libro y lo puse en mis rodillas. Todos en mi casa estaban en sus cosas.

Debía ser un sábado.

Uno dormía la siesta, el otro miraba un partido de fútbol en la tele, los más chicos jugueteaban con su madre en la pileta. El Negro, leyendo súper concentrado…

¿Por qué el Negro no interrumpe su lectura? ¿Por qué no baja el libro a cada rato como hago yo?

Es tan lindo tenerlo cerca al Negro, poder mirarlo a los ojos, sentir el calor de su cuerpo. ¡Y verlo leer tan ensimismado!

Pero me pregunto: ¿por qué cualquiera interrumpe mi lectura?

¿No me han visto ahuyentar a los más pequeños para que no interrumpan las lecturas del Negro?

Debe ser un defecto mío, nomás.

Me cuesta aislarme y concentrarme como lo hace el Negro, porque por mi cabeza no cesan de pasar alertas, prevenciones, obligaciones… De ese día y del siguiente…

Continúo leyendo un poco más, y me sobresalto. ¿Por qué será que mi cabeza está pendiente de todo ese batallón de esposo, hijos y nietos y hasta perros y gatos que pululaban a mí alrededor?

No dudo que es culpa mía. Tal vez por esa obsesión de estar pendiente de ellos, haciéndolos dependientes de mis órdenes, de mis indicaciones y mis preocupaciones.

¿Es una queja la mía?

Bueno, el “trabajo de madre” es ocuparnos de cuestiones que nos llevan casi todo nuestro tiempo y casi todas nuestras fuerzas.

Enseñamos, corregimos, curamos, hacemos puertas de autos lujosos, dirigimos países y hasta boxeamos… ¡Y dejamos que se metan sin cesar en nuestra atención y en nuestras lecturas!

¿Será así que podremos las mujeres ganarle al machismo y al patriarcado, como se dice últimamente?

¿Será por eso que no hubo combate ni lucha por derechos y salvaciones en la historia que no contaran con nuestra participación, nuestra desesperación y nuestros gritos?

Viví años y años así, criando con esta dedicación a mis hijos, a mis nietos y hasta cuidando al Negro. Cuando él se enfermó me asaltó el temor que si no lo protegía podría pasarle algo terrible. Lo sé. Sé que cuido al Negro igual que a mis hijos… y no sé si está mal que sea así.

Nunca le conté nada de esto al Negro. Nunca le dije que es para mi tan intocable como mis hijos. Se ve que mi lengua sabe cuándo no tiene que soltarse.

El vientito de la tarde de verano nos despeina un poco.

Me doy cuenta que hay ternura en lo que siento.

Y que ellos –en complaciente silencio- lo advierten.

Los miro… y creo que no está mal, me parece.

