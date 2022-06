Por Diego Castro...

"Lima está postergada", frase de Leandro Matilla en ocasión del aniversario de esa ciudad. Frase avalada por Leonel Soto y otros integrantes de la “orga”. Cuando unos meses atrás este señor era titular del área de Desarrollo Económico, tenía un pensamiento distinto.

En poco tiempo, y cuando se aliaron a la derecha de Zárate, cambiaron y ahora hablan de postergación. ¿Cuándo decían la verdad? ¿Siendo funcionarios del Ejecutivo o ahora socios de Juntos? ¿Son bipolares? ¿Un día blanco y otro negro? ¿Cambiaron el discurso abruptamente?

“Que sepan los indignos farsantes que este pueblo no engaña a quien no lo traiciona”, decía Perón. Se fueron del Frente de Todos, y todos ellos piensan como la derecha. En Zárate, Macri y la derecha nunca ganaron, no pudieron, ojo, porque ahora tienen otro aliado: el PJ de Zárate.

Actúan y piensan igual, analice un poco: ¿Alguna vez escuchó al PJ de Zárate criticar gestiones o acciones de Paris, de Ranzini o de Matzkin? Acordaron no agraviarse ni criticarse, se unen en la mentira y en la falsedad, no quieren permitir que el intendente tenga un camino de gestión. Y se vuelven a dar contra la pared.

Cáffaro gestiona. Lima tuvo su fiesta, con una multitud celebrando. Nadie escucha las bipolaridades de los nuevos socios opositores. Lima no está postergada, esas opiniones están en declive.

Le dicen a la gente lo que les conviene, creyendo que toman al oyente por tonto.

Son falsos, buscan su comodidad. Matilla, Soto, Furlán, el ilustre pensador y otros. Ponen un huevo en cada canastita, no es de buen compañero y menos de buen peronista.

“Los pueblos deben cuidar a los hombres que elige para regir sus destinos, y deben rechazarlos cuando los vean sediento de riqueza y de poder” (Evita).