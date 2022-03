Es muy importante saber que fue escrita en 1983 , al terminarse la dictadura en Argentina, época donde muchos cantantes se vieron amenazados por el gobierno, tanto por el contenido de sus letras como por el típico miedo de rebelión. Algunos tuvieron que exiliarse del país pero otros con amenazas bajo el brazo se quedaron para luchar, siempre dependiendo de sus posibilidades.

Charly habla en nombre de todos aquellos que desaparecieron , periodistas, amigos, cercanos, queridos , artistas, vecinos, cualquiera que no compartía sus ideas con los militares. Todos estos podían desaparecer en cualquier momento y cualquier lugar, como dice la letra "Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire ,los que están en la calle pueden desaparecer en la calle."

Con los dinosaurios, se refiere a los militares, dos de las frases que lo afirman son: "los dinosaurios van a desaparecer", se refiere a que ellos van a desaparecer y "Si los pesados mi amor llevan todo ese montón de equipajes en la mano", los "pesados" (militares) van a vivir con todo ese "equipaje" (culpa).

Los amigos del barrio pueden desaparecer

los cantores de radio pueden desaparecer

los que están en los diarios pueden desaparecer

la persona que amas puede desaparecer.

Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire

los que están en la calle pueden desaparecer en la calle.

Los amigos del barrio pueden desaparecer,

pero los dinosaurios van a desaparecer.

No estoy tranquilo mi amor,

hoy es sábado a la noche,

un amigo está en cana.

Oh mi amor

desaparece el mundo

Si los pesados mi amor llevan todo ese montón de equipajes en la mano

oh mi amor yo quiero estar liviano.

Cuando el mundo tira para abajo

yo no quiero estar atado a nada

imaginen a los dinosaurios en la cama

Cuando el mundo tira para abajo

yo no quiero estar atado a nada

imaginen a los dinosaurios en la cama

