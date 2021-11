(*Alumna de la Tecnicatura Superior en Comunicación Social del Instituto Superior en Formación Docente y Técnica Nº 15 de Campana/ Materia: Práctica Profesional I. Periodismo Gráfico - Docente: Lic. Luciana Fernández)

Pedro Espinoza, secretario general del sindicato de docentes UDOCBA Campana habla de la situación del colectivo docente en pandemia, los desafíos que debieron afrontar y el plan jurisdiccional que debía resguardar la vida de docentes, auxiliares y alumnos.

-¿Qué fue lo que más afectó a los docentes que representás del trabajo en la cuarentena?

-La falta de reglamentación de la actividad virtual produjo varios inconvenientes tales como: sobrecarga laboral, falta de uniformidad en determinados criterios y exigencias sobre la forma de llevar a cabo la tarea; problemas con los recursos materiales (dispositivos, conectividad, entre otros) y problemas vinculares en algunos planteles docentes o con los directivos.

-¿A comienzos de año, los docentes creían necesario y los establecimientos estaban preparados para volver a la actividad presencial?

-A comienzos de año las escuelas no estaban en condiciones edilicias para retomar las actividades, los docentes no estaban vacunados y, en su gran mayoría, los docentes preferían continuar con el trabajo virtual ya que el Acuerdo Paritario de Septiembre/Octubre 2020 había pautado el trabajo virtual y se contaba con experiencia y manejo tecnológico.

-Existió un “plan jurisdiccional” para garantizar una presencialidad controlada. ¿Cuáles eran las condiciones que se debían dar de acuerdo a este plan?

-Las condiciones edilicias que se debían respetar eran el metraje en relación a la cantidad de personas en un aula y en espacios comunes a razón de dos metros de distancia entre alumno/a y profesor/a, un metro y medio entre alumno/as en el aula y dos metros en lugares comunes.

Ventilación cruzada: era necesario que el aula tuviera dos aberturas (ventana/ventiluz y puerta). La posibilidad de que todo el tiempo circulara una columna de aire entre estos.

Baños de alumno/as en condiciones, baño del personal y un lugar dispuesto para atender cualquier caso de presunción de infección COVID19.Condiciones edilicias adecuadas (en caso de obra debía ser bien señalizada y en un espacio que no afectara el normal desarrollo de las clases.

Debía existir una señalización bien visible para identificar cada espacio disponible e informar a la comunidad sobre todo lo referido al Virus y medidas de cuidado. Debía haber agua potable y también agua para limpieza.

-¿Se pudo adaptar el sistema educativo satisfactoriamente a la nueva situación de virtualidad y presencialidad?

-En mi opinión, en general no. En particular, una minoría de instituciones pudo desarrollar satisfactoriamente la bimodalidad.

Los docentes opinan que esta llegó para quedarse, pero en tanto no haya una política de distribución de dispositivos acordes a estos tiempos, aplicaciones que sean de utilidad para la construcción de los nuevos saberes, conectividad y capacitación en servicio, esta oportunidad de adecuarse a las necesidades del siglo XXI serán una utopía.

-¿El estado garantizó las condiciones para una educación de calidad?

-A medias, y lo más importante, para mi lo desaprovechó y tiene que ver con que debió aprovechar la situación de asimilación de entrada al siglo XXI que significó el desarrollo de la enseñanza-aprendizaje a través de nuevas tecnologías.

Tendría que haber distribuido (creemos que la entrega de tablets hubiera sido una buena opción por la velocidad) a docentes y alumnos de los diferentes niveles y modalidades y a su vez, haber garantizado la conectividad en todo el partido que, hoy por hoy, ni siquiera está garantizada.

-¿Cuál fue el criterio que orientó las acciones sindicales que se llevaron a cabo de acuerdo a la situación que se vivió durante la pandemia?

-Nuestro norte, el criterio que nos rigió, por lo menos a nuestra organización no sé al resto, pero desde nuestra organización empujamos la suspensión de actividades en todo el país. En este sindicato provincial que yo represento, fueron las políticas de cuidado de las personas y en particular obviamente del sector de trabajo que nosotros representamos que son los docentes. Primero digo de las personas, vale la pena aclararlo, pero fueron las políticas de cuidado, la vida, la defensa de la vida y la salud sobre todo.