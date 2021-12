Por RAFAEL GUARDO... “Lo asesiné porque era muy, muy, muy famoso, y esa es la única razón por la que yo estaba buscando mucho, mucho, la gloria para mí. Fui muy egoísta”, señaló su asesino.

John Lennon fue asesinado a tiros hace 41 años en Nueva York, el 8 de diciembre de 1980. Mark David Chapman, un exguardia de seguridad sin antecedentes penales, le disparó cuatro veces a quemarropa en la entrada del edificio Dakota ubicado en la zona Upper West Side de la isla de Manhattan. Lennon fue trasladado al cercano Hospital Roosevelt en un auto de la policía, pero murió en el camino.

Ese mismo día Chapman había recibido el autógrafo de Lennon en su copia del disco Double Fantasy, recientemente editado para ese entonces. Chapman dijo más tarde sobre ese momento: “Fue muy amable conmigo. Irónicamente, muy amable y fue muy paciente conmigo. La limosina estaba esperando... y se tomó su tiempo conmigo y firmó mi álbum. Me preguntó si necesitaba algo más. Le respondí: ‘No. No señor’. Y se fue. Un hombre muy cordial y decente”. El momento fue captado por Paul Goresh, fotógrafo aficionado y fan de John Lennon.

El asesino permaneció voluntariamente en el lugar del tiroteo leyendo The Catcher in the Rye, de J. D. Salinger, hasta que fue detenido por la policía. Había estado planeando el hecho durante varios meses y afirmó que se había inspirado en el personaje Holden Caulfield de la novela de Salinger.

En el juicio, se declaró culpable de asesinato y fue condenado de 20 años a cadena perpetua. Sigue preso, a pesar de sus numerosos intentos de solicitar la libertad condicional. En agosto de 2020, a punto de cumplirse 40 años del asesinato, la justicia estadounidense le negó la excarcelación por undécima vez.

¿Por qué Mark Chapman asesinó a John Lennon?

“Lo asesiné porque era muy, muy, muy famoso, y esa es la única razón por la que yo estaba buscando mucho, mucho, la gloria para mí. Fui muy egoísta. Quiero añadir eso, y enfatizarlo profundamente. Fue un acto extremadamente egoísta. Lo siento mucho por el dolor que le causé a ella [Yoko Ono]”, señaló Chapman en su más reciente declaración de agosto de 2020. “Pienso en ello constantemente”, añadió el hombre de 66 años de edad en su declaración a la junta de libertad condicional en el Centro Correccional Wende en Nueva York. “Cuando conscientemente tramas el asesinato de alguien y sabes que está mal y lo haces por ti mismo, eso es una pena de muerte, en mi opinión”, dijo Chapman.

Nos aferramos a su música

Para John los números que rigieron su corta vida son pares. Nació en 1940, conoció la fama en los años 60 con los Beatles y lo asesinaron en 1980 cuando había cumplido 40 años el 9 de octubre de ese mismo año.

El fenómeno de los Beatles es continuo, pasan las décadas y se renueva la maquinaria de Apple Récord para renovar el interés comercial de los seguidores a través de las generaciones sobre algo relacionado con la banda. Para los jóvenes que lo escuchan por primera vez, es nada en ese momento, pero esa melodía y esas voces perduran en la memoria y se reconoce para siempre.

El pasado 25 de noviembre se estrenó en Londres a través de la plataforma de Disney, la reedición de “Get Back”, la última película de The Beatles. Son imágenes de 1969 que estuvieron guardadas durante 50 años. Mas de 60 horas de imágenes que fueron descartadas del film “Let It ve” de 1969 del director Michael Lindsay-Hogg. El film muestra con crudeza el método de composición que tuvo la banda más grande del mundo, para mostrar el proceso de creación.

El director Peter Jackson tomó esas imágenes y logró un documental que muestra la faceta más creativa de los cuatro de Liverpool y provoco una nueva mirada de la banda a nivel mundial. Digamos que deja una imagen idílica de una separación que nunca se produce porque aparece nuevo material.

Ese Lennon de la película expresa el nivel de inteligencia que había en su composición musical. John era un poeta armónico y excelente con una exquisita voz inglesa que era perfecta para esa música. Es un Lennon que eterniza su imagen siempre joven con lo mejor de su música. A parte de que se filmaron diez años antes de su muerte, John tenía 30 años.

Marc David Chapman lo asesino en la plenitud creativa, era un músico genial que volvía de un periodo de cinco años de estar alejado de la música. Fue un asesinato absurdo, un acto de locura, un complejo de personalidad. No se.

John ya no está desde hace más de 41 años, eso sí lo sé, y todavía es un punto muy interno de una generación. Hoy sus fans tienen setenta años, aquellas imágenes de hippie de los sesenta ya no están. Fue la era de la marihuana y drogas duras, de los excesos, pero a pesar de eso, nos transporta a años de felicidad y juventud. Vemos dramáticamente cómo envejecemos y John no.