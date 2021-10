Por Adriana Musumeci

Querida Marina:

Fue bárbaro el viaje en el avión y nunca me lo voy a olvidar en la vida. Estar en el aire con esos motores y todo tan limpio y las azafatas atendiéndome, fue hermoso.

Llegué sin problemas. Cuando vuelva te voy a contar.

Santino, el hijo de la prima del abuelo, es macanudo. Y Sofía, la mujer también. Me ofrecen de todo, me tratan como si fuese un chico.

También… ¡soy el primero que volvió!

Me alquilé un auto y anduve por las afueras para buscar las calabazas del abuelo. ¿Te acordás que nos contaba que las calabazas eran tan grandes que la gente vivía en ellas?

El abuelo Rosario está presente en todo lo que miro. ¿Te acordás cuando el abuelo nos decía “ma, io me vine a hacere l'America”?

Otra Argentina aquella, querida Marina. ¡Ni las discusiones ni los golpes militares agotaban nuestras esperanzas e ilusiones!

Encontré un lugar en el que hay como ruinas como de unas casas hechas así, como nos decía el abuelo. Las paredes son gruesas y conservan el color naranja. Las puertas y las ventanas son de una madera clarita que adaptaron. Vidrios no queda ni uno, te imaginás, pero vi los restos de una estufa hogar. No pude ver más porque se estaba haciendo de noche.

Parece que las piensan sacar porque es un lugar donde van a hacer un hotel para turistas. Viste cómo son. Pero están y parece que eran muy lindas.

Al final, tenías razón vos. Voy a tratar de averiguar algo también, porque los parientes parece que algo saben de las calabazas. Ellos me mostraron la casa que el abuelo le hizo a la madre mandándole la plata desde allá, cuando las cosas eran distintas… La vendieron y está remodelada y muy linda porque los tanos ahora tienen plata.

El sábado me voy con Milena, la hija Santino, para el norte a conocer toda Italia. Milena es una chica soltera, muy linda y que sabe castellano y ahora está de vacaciones, así que creo que nos va a ir muy bien.

Vamos a empezar por Nápoles porque a mí me gusta porque ahí jugó el Diego. Te voy a mandar postales. Te lo prometo.

¡Vos tenés que venir! Bueno… es lo que deseo. Aunque yo no sé mentir… Me doy cuenta que allá todo va camino a un nuevo derrumbe.

Lástima que el abuelo no vio el progreso en Giarre. Juro sobre los Santos Evangelios que todo lo que describí en las cartas es cierto.

No sé si el abuelo Rosario toleraría presenciar lo que pasa en su segunda patria. La verdad que yo tampoco. Por eso vendí todo y me vine para acá…

¿Alguien recordará los rostros de esos hombres que con una sonrisa perenne desguazaron fuentes de trabajo, ferrocarriles, buques y hasta la propia YPF provocando tanta miseria? ¿Seguirán siendo admirados aquellos periodistas y doctos que ocuparon los televisores y las radios para celebrar la destrucción de todo lo que nos dejaran nuestros padres y abuelos?

Marina, a mí no me gusta lastimar a la gente pero no sé mentir, qué le voy a hacer. Sé que con tu marido desocupado y los chicos la situación en la patria es difícil. No es la que encontró el abuelo…

Un beso para toda la familia.

Néstor

_______________________________________________________________________________________________________________