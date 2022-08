En las redes sociales, vecinos de San Pedro muestran preocupantes postales de la ciudad cubierta por el humo de los incendios de las islas.

En el marco de los incendios que mantienen en vilo a la zona de islas de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, vecinos de San Pedro, la ciudad bonaerense en la que tiene lugar una de las bases operativas, aseguran estar tapados por el humo.

"Estamos asfixiados. Así amanecimos con el humo hoy", publicó una vecina de la ciudad del norte en Twitter junto a una imagen tomada por una cámara de seguridad en la que queda en evidencia la escasa visibilidad que causa el fenómeno.

Por su parte, un periodista local publicó un video similar y expresó: "Así está San Pedro hoy, viernes, minutos antes del amanecer. Toda la ciudad bajo humo y durante toda la noche".

"Dejen de matarnos, no aguantamos más, el humo nos está ahogado! No se ve nada, no se puede respirar", agregó una mujer, mientras que otra añadió: "¡Cómo puede ir mi niña al colegio con este humo tremendo! No se puede respirar, es una locura San Pedro ahora, muy triste".

Triple choque de camiones

Ante la visibilidad reducida a causa del humo de los incendios, un triple choque entre camiones ocurrido esta madrugada en la localidad bonaerense de San Pedro tuvo el trágico saldo de un muerto y dos heridos

El siniestro ocurrió poco antes de las 6 en el kilómetro 167 de ruta nacional 9, sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires, cuando tres vehículos de carga chocaron por alcance por causas que se tratan de establecer.