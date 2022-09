Por Diego Castro... La oposición y sus últimas mentiras en Zárate. Han perdido la vergüenza, el decoro, la moral. Hablan como si nada hubiese pasado. Dijo Matzkin: “Somos ritondistas desde la primera hora. Nuestra referencia es Ritondo. Nacimos con Ritondo y vamos a emprender el camino que él quiera”.

Qué lástima que nadie le pregunte a Ritondo lo que dijo la Dra. Arroyo Salgado cuando lo involucró en el tema drogas. Qué lástima que no quedó una sola foto del Dr. Matzkin en el local de Justa Lima y Pinto. Porque es solo Ritondo. Matzkin, el candidato, no está considerado.

¿Qué pasa, no mide? ¿No lo conocen? ¿Por qué despectivamente le respondió a un colega diciéndole que su pregunta era kirchnerista?

No contestó lo que le preguntó y solo se encerró en una vaga respuesta. Dr. Matzkin, nunca aclaró la situación de su esposa, que es empleada municipal y cobraría su sueldo y no cumple funciones, o directamente no va.

Esa derecha que ustedes representan cree que con solo caminar la calle y hablar es suficiente. 15 años de Nuevo Zárate y no reconoce una sola modernización de la ciudad: Costanera, Parque Urbano, Presupuesto Participativo, Universidad Popular, CGC, miles de cuadra de pavimento, etc.

¿En serio Dr. Matzkin usted puede ser tan hipócrita de no ver la transformación de la ciudad? ¿Puede ser tan cerrado y no reconocer nada? “Los que te robaron el perro ahora te tocan el timbre para pedirte la correa”, lo dijo Perón.

La próxima vez que venga Ritondo ¿será capaz de sentar al diputado que representa? Porque a Ranzini hay muchos vecinos que lo votaron.

Ese mentiroso serial vive en CABA, tiene un domicilio falso en esta ciudad y muchos le creyeron.

¿Qué hizo como legislador por nosotros, por Zárate? ¿A qué escuela ayudó? ¿Qué subsidio entregó? Solo se lo conoce por sus audios. ¿No tiene vergüenza? ¿No le da la cara para acompañar a su jefe político? “No olvidemos que este, con sus luces y sus sombras, es nuestro gobierno, y que si no se gana en 2023 su reemplazante será el neoliberalismo con un toque de neonazismo”. Dicho por Jorge Rivas.

Y ya que estamos hablando de opositores, no olvidemos que con Matzkin votó el PJ de Zárate para quedarse con el Concejo Deliberante.

Leandro Matilla habla de atraso en la ciudad en cuanto a transparencia y gestión, y ya que dijo transparencia, le recuerdo Doctor, que Leonel Soto, su acompañante en la Noche de los Intendentes, a la que concurrieron quién sabe en calidad de qué, fue funcionario municipal.

¿Y saben lo que pasó con él y la responsabilidad que le confió el intendente Cáffaro? No iba a su despacho, no activó ningún plan de empleo, no activó la economía social que era su área, no articuló con las empresas, dejó morir el área de Desarrollo Agropecuario, no atendió a ningún vecino, paró el circuito de zonificaciones, hay ejemplos de trámites que encajonó.

En una palabra: boicoteó a la gestión del líder del Frente de Todos. Y como postre, articularon y muy bien con Juntos, con la derecha. El PJ y la derecha de Matzkin, tienen sólo un objetivo: voltear al intendente. Se olvidan de donde vinieron y gracias a quién ocupan un lugar.

Tengamos cuidado, hablan por separado pero votan juntos. El supuesto peronista habla de atraso, Ritondo y Matzkin dicen que en 15 años no se hizo nada. “El traidor no es confiable en ninguno de los bandos, la lealtad es admirada hasta por el enemigo”. Simón Bolívar.