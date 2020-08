Por Adriana Musumeci…

Vive en mi casa un perro,

el Toto,

pero no es mi perro.

Se admira la vecina y dice

“No les presta atención”…

cuando perros cuzcos y bribones

lo ladran desbocados

y el Toto los desdeña

imponiendo su sencilla indiferencia.

Juega con los niños el Toto,

responde a sus órdenes

y es sumiso.

Pero, no conmigo.

Comprendió el Toto

que dominarlo no está en mí.

Sabe que vive en mi casa

pero no es mi perro.

Él y yo nos conocemos.

Aprendimos a caminar juntos

sin órdenes ni mandatos,

por las calles del pueblo.

Solos y cercanos.

Con alguna esporádica mirada,

sin reproches y en silencio.

Disfrutando apaciblemente

mi libertad y la suya

como debe ser, queriéndonos.

