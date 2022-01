La versión escatológica acerca de que un sorete de cóndor de 2.5 kgs. hubiera matado a un turista en Mendoza es una fake news de un sitio de noticias en broma.

La noticia se dio por verdadera en varios portales y comenzó a esparcirse como es lógico por las redes sociales que la tomaron por cierta y entre sus usuarios se dividían quienes lamentaban el supuesto luctuoso suceso, y los que mostraban una risa contenida por el modo escatológico en que relataba la información que se había originado supuestamente en Mendoza.

Es que un título diciendo: “Un turista murió por el impacto de un sorete de cóndor en Tunuyán, Mendoza” siempre es llamativo, sorprendente, y es sabido que llamará la atención y provocará miles de "cliks" entre los lectores.

El problema es que la noticia era falsa, y algunos periodistas prefirieron ignorar el famoso "doble o triple chequeo" que necesita una información como corroboración previamente a ser publicada.

Con esa falta de profesionalismo, algunos portales "supuestamente serios", decidieron dar por verídica la data aportada por un sitio de noticias humorísticas inventadas y satíricas, llamado "Infogarch", quien fue el que publicó lo del sorete de cóndor que habría impactado en la humanidad del turista que estaba en Tunuyán Mendoza.

Por supuesto las autoridades de Turismo de la provincia, alertados de la viralización de esa noticia, salieron al cruce y negaron la muerte, además de aprovechar para fomentar el turismo regional sin que nadie deba temer a ser sorprendido por las heces de un ave carroñera, cuyos excrementos, es verdad, suelen pesar mucho, pero no son protagonistas de la invención de esa página de "humor", en cuya bajada agregaba satíricamente que “el fallecido fue alcanzado por un sorete de cóndor, depuesto a más de 4500 metros. Por las bajas temperaturas el stronzzo se congeló e impactó en la nuca del turista a más de 200 km/h, provocandole la muerte”.

Para subrayar la inverosímil versión, vale resaltar el resto de la información brindada por el sitio humorístico en cuestión, que periodistas profesionales no advirtieron que se trataba de un chiste (o no les importó) y dieron por verdadero: "Las muertes por sorete de cóndor son más frecuentes de lo que uno podría creer. No tanto acá, pues la baja densidad poblacional de esta zona incide directamente en la probabilidad. Pero en Chile, en el año 2017 se registraron al menos 7 casos provocadas por un solo ave, que tenia un problema gástrico y cagaba desde 4000 metros arrojando bolos fecales congelado de 2.5kg en promedio. En ese momento, personal de la fuerza aérea chilena utilizaron un avión caza para derribar al pájaro que había provocado pánico entre los habitantes de la ciudad.- comentó un experto en esta clase de eventos", un contenido muy divertido para ser tomado como noticia, pero fácilmente detectable como falso.