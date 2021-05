El camión del fanático de Nápoles íntegramente dedicado a Maradona: "Llevo al Nápoli y a Diego por el mundo", dijo al explicar porque realizó semejante obra.

Se trata de un camión completamente dedicado a Diego Armando Maradona, desde el lado del conductor hasta el remolque, todo realizado con aerógrafo con imágenes del "Pibe de Oro", como aún lo llaman el la ciudad del sur de Italia.

La frase con la cual su autor resumió los motivos de semejante obra de arte fue: "Llevo al Napoli y a Diego por el mundo".

EL ORGULLOSO DUEÑO DEL CAMIÓN

En una entrevista con el diario italiano Il Mattino, Pasquale Rea , un transportista de la empresa Volla, y propietario del vehículo aerografiado, explicó : “Quería rendir homenaje al Dios del fútbol retratándolo con las camisetas más importantes con las que ha jugado.

Un deseo que siempre había tenido y que ahora se ha convertido en la enésima creación que representará a Nápoles en el mundo. De hecho, con estos camiones trabajo todos los días y conduzco cientos de kilómetros por todo el país. No es raro encontrarme con personas que me preguntan de dónde salió esta idea y 'exigir' poder sacarse una foto junto a su ídolo. Pero lo que más me gusta es cuando esto sucede fuera de Italia. Cuando estas peticiones provienen de quienes nunca han venido a Napoles, pero reconocen a nuestras personalidad más ilustre”.

Durante la entrevista, Rea luego explicó que el camión ha estado en la carretera desde el 23 de mayo y resaltó nuevamente: "Detrás de todo este esfuerzo solo está el fuerte deseo de llevar a Nápoles y Diego entre la gente, en toda Italia y Europa".

INCLUYE AL DIEGO TRIPERO

Las pinturas reflejan distintas etapas de su vida, desde Fiorito hasta sus últimos días como DT de Gimnasia, por supuesto pasando por su etapa gloriosa en el Napoli.

El camión Scania tiene en la parrilla dibujada la silueta de Maradona en la que está corriendo con una pelota pegada a su pie izquierdo, como en la postura habitual de su juego.

Por encima del parabrisas lleva la emblemática firma de Diego (10), la que tantos fanáticos tienen en autógrafos e inclusive algunos la llevan tatuada en la piel.