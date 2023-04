"El maravilloso viaje desde Zárate hasta Escobar, un día que el monopolio hizo paro..."

Por el Profe Jorge “Jota” Pérez

El título es irónico se sabe. Es decir, lo único maravilloso fue poder viajar, poder llegar y lo más maravilloso poder bajar en tu destino a tiempo. El propósito aquí es ganar una solución, una sonrisa, un breve insulto, quizá. Jamás una pedrada.

La secuencia ya es histórica: hace más de una semana un chofer fue asesinado brutalmente en la Matanza. Un funcionario repudiado. Un conflicto surgió entre el gobierno y las empresas de transporte. Se declaró la medida de fuerza en algunas líneas de colectivos. Toda la población sufre inseguridad y la falta de transporte.

Por motivos de salud, casi no sigo las malas noticias, que abundan en distintos medios de comunicación. Sin embargo, como a la mayoría de la población la realidad nos persigue en un país, que bien administrado y sin injerencia de potencias extranjeras que nos perjudiquen, sería tan maravilloso de vivir, que uno puede ver los colores de mi bandera alta en el cielo y lagrimear de pura tristeza e impotencia.

Hay una frase bastante creíble en las redes:

“No dejen que la Argentina se convierta en potencia mundial porque avanzará con ese maravilloso país toda la América Latina”

Tenía turno con el médico y tenía que llegar como tantas personas tenían que llegar a algún lugar y decidimos subirnos a la única línea, que realizaba viajes desde Zárate hasta Escobar en un día donde muchas líneas de colectivos estaban haciendo paro de transporte.

Y ahí vamos, casi mugiendo como los novillos hacia el matadero, apilados pasajeros en la hora de mayor flujo de personas. El timbre de la unidad, para dar aviso de que se querían bajar por la puerta de atrás no funcionaba. Había que gritar, “la puerta, chofer”. Algunas personas no sabían y pasaban de largo un par de paradas.

Era sofocante el aire en un momento por el hacinamiento de personas. Algunas que no se habían bañado o que recién salían de transpirar la cama. Un niño que llora y su mamá no logra calmar. El timbre que no funciona. “La puerta, chofer”…

Gracias a Dios en estos tiempos uno ya aprendió, que debe viajar con una botella de agua para hidratar el cerebro, para que no estalle y un par de ansiolíticos. El niño que llora.

Alguien que pide el asiento. Todavía falta mucho camino.

Por fin, sucede lo maravilloso, llegamos a Escobar ciudad capital de la flor, cerca de huerta orgánica municipal de Maschwitz y la Granja educativa y el primer predio municipal de generación de energía solar en Loma Verde. Escobar, donde pasa la línea sesenta, que funciona muy bien y no estaba de paro. Lo maravilloso de llegar a destino. En Escobar coordinaron un servicio de tren paralelo hasta Escobar. ¿Y después nos preguntamos, a pesar de que amamos Zárate, será que nos faltan muchas cosas?? Mejor regulación de transporte y otras líneas de colectivo, quizá.

(Imagen ilustrativa)