Por Diego Castro...

... ¿Qué se esté remodelando el camino del Parque Industrial con el apoyo de Vialidad, obra de 160 millones de pesos? ¿Qué el intendente se reúna con cientos de jóvenes en el Colegio Nacional y lo aplaudan? ¿Qué se haya realizado un bacheo en Pavón y Andrade, cerca del Hospital?.

¿Las obras de renovación de redes de agua en Villa Massoni? ¿Qué el ministro Katopodis desde su cartera, sumado a fondos propios del municipio (su plata, vecino) nos permita mejorar las redes de agua en Pitrau, Carmencita y Villa Fox?

¿Qué les molesta? ¿Las mejoras en Barrio San Miguel o el abordaje territorial en Barrio Los Pinos, en 4 y 29? ¿Qué avancen obras de tendido de cañerías para suministrar agua en el pozo de calle 16 hasta el tanque de agua de 10 y 5 en Lima? ¿Qué los Juegos Bonaerenses tengan más de tres mil vecinos que participan? Y podríamos seguir así todo el día.

Los predicadores del odio ven todo mal, solo critican y no proponen nada. Hay un HCD dedicado solo a perturbar, a impedir que Zárate tenga un camino de mejoras, todo en un delicado contexto nacional.

Quienes solo tienen aspiraciones individuales jamás entenderán la lucha colectiva. Con virtudes y defectos este intendente hace, camina, gestiona y logra.

¿No estaría mejor que, en vez de ser una máquina de impedir, entiendan que Cáffaro tiene un mandato por cumplir que se lo dio la gente votándolo?

No pueden peronistas, si es que lo son, ser aliados de los macristas que vivieron saqueando al Estado. Que no se sientan molestos cuando se llevan adelante iniciativas para los vecinos. Que no les moleste que haya gente que haga y no destruya, envenenando el pensamiento de los zarateños.

Y por favor: a mis amigos, no los usen para enviar mensajes intimidatorios. “Yo he visto malos que se han vuelto buenos, pero no he visto jamás un bruto volverse inteligente.” Juan Domingo Perón.