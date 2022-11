Por Diego Castro...

En los últimos días han ocurrido cosas muy importantes en Zárate: miles de personas, de vecinos participaron de las actividades que se desarrollaron luego de la inauguración de un gran estadio multipropósito. Un espacio abierto a todos… a los chicos, a los abuelos, en fin, eso es este gobierno. Pero cuidado: no debemos perder de vista sobre lo que hacen los integrantes de la derecha: Matzkin, con el guiño de Matilla y los suyos.

Vinieron Ritondo, Ranzini -nadie le preguntó todavía por los audios- y otros referentes nacionales y los locales, Matzkin, Semería -muy simpática para la foto- y también Abella.

¿Qué tiene que hacer Abella en Zárate? ¿Cómo puede ser que venga a Zárate a hacer campaña? Miren si alguien de esta ciudad fuese a Campana a hablar mal de él, ¿se ofendería, no?

“Cuando veas a otro ganar, a estorbarlo no te metas”. Tendría que leer un poquito el Martín Fierro Abella, y ubicarse. No hagas lo que no te gustaría que te hagan. Ritondo dijo que hay que imitar a Campana y a San Nicolás. Justo a San Nicolás, a la familia Passaglia. Investigada por hectáreas de campo, 4X4, departamentos en Figueroa Alcorta, departamentos en Uruguay, corruptos, lavadores de dinero, ese ejemplo nos puso Ritondo.

La foto los muestra a ellos, y los vecinos eran tan pocos que no se animaron a publicitarla. ¿El lugar de reunión? El Club Maipú. Hay que decir que, en estos últimos tiempos, esa institución recibió del Municipio kits deportivos para mujeres, camisetas para los chicos, dinero del Plan Solidaridad, dinero para jornadas solidarias, subsidios para refacción de baños y vestuarios, y otras ayudas menores.

Ese fue el lugar elegido por la derecha, ahí decidieron sacarse la foto. Quiero pensar que el Sr. Jacquet habrá por lo menos alquilado ese club para que lo utilicen políticamente los integrantes de la derecha. Hablaron: ¿Soluciones? Ninguna, solo diagnósticos. Sobre todo en temas de seguridad. Difícil por donde se la mire.

Un ministro que obra con rencor hacia los zarateños, aportando muy poco o casi nada. Solo fuerzas federales enviadas por Aníbal Fernández y Presidencia son lo se ven en Zárate. Y un intendente que no tiene potestad, ni potestad ni fondos para solucionar el tema de la seguridad. Zonas como Villa Fox libradas a la buena de Dios.

Zárate parece no estar en el mapa del Sr. Ministro. No es función del Intendente manejar operativos o darle órdenes a las fuerzas policiales. Cuando se lo responsabiliza a Cáffaro, como hizo Ritondo, se está realmente faltando a la verdad. Mienten y mienten, cero ideas. Con luces, con sombras, Zárate tiene hoy gestión.

Construyeron el odio en este país, generaron la deuda más grande de la historia, el país está en ruinas por los Ritondo, los Ranzini y los Matzkin. Zárate nunca los votó, nunca les creyó, nuestro pueblo sabe y entiende. Están en campaña, se nota, por más que vengan al Club Maipú o donde sea, el zarateño no los eligió ni los elegirá.