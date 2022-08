Por Diego Castro...

No habría que darle identidad a personajes ignotos, que pasan por la política sin haber aportado algo. Pero realmente indigna, indigna oír a una joven edil hablando con aires de superioridad y de soberbia, que dejan expuesta toda su inseguridad.

“Estamos en lo que sería el estacionamiento del nuevo polideportivo, y nos cuentan los vecinos que estuvieron camiones del municipio descargando todo este material de mejora de caminos que debería estar en los barrios, y no encargándose el Municipio sino lo que es la SAPEM Zárate Chico”.

Esto lo dijo Semería y hay una ignorancia supina en sus palabras. ¿Por qué supina? Porque como concejal tiene la obligación de tener conocimiento de ciertas cosas, a saber: una SAPEM es una sociedad con mayoría estatal, por lo tanto, en este caso la representación del Estado recae sobre el Municipio y en tal sentido, utilizar un camión municipal es totalmente válido.

Les cuento brevemente sobre lo que viene a mi memoria de lo que está haciendo hoy el Estado municipal como parte del plan integral de transitabilidad urbana: bacheos de hormigón y asfalto en caliente en múltiples sectores: en Maipú entre Rivadavia y Bolívar, Suipacha entre Pagola y Avellaneda, 7 de Julio y Mitre, asfalto y todo lo demás en la zona de calle Valentín Alsina desde Lintridis en adelante, en María Auxiliadora; Güemes y Lintridis, Lavalle y Rivadavia y así podría seguir.

“Un bruto siempre es peor que un malo, porque el malo suele tener remedio. El bruto no. No he visto jamás un bruto que se haya vuelto inteligente”, decía Perón.

Conclusión: no saben nada, quieren subirse al ring de la discusión y exhiben un desconocimiento abrumador.

Mientras tanto, sus socios pejotistas de derecha, Matilla, Soto, etc. se sacan fotos para los medios, están en campaña. Ayer aplaudían a Cáffaro y hoy les marcan la cancha.

¿Cuándo dijeron la verdad? ¿Ayer o ahora? Y ya que hablan de transparencia, Dr. Matzkin: ¿Usted sabía que el gobierno de Larreta envía a Zárate dinero para publicidad que no sale? No sale porque el medio no existe más, como lo escuchó. Despilfarran dineros públicos en avisos que no se emiten, tiran la plata. Eso es el PRO y eso pasa en Zárate.

Y hablando de gente con cargos públicos que no tienen más conocimiento que el de sentarse en una banca, para conversar con ignorantes o malintencionados me quedo en mi casa: Nunca discutas con alguien que cree en su propia mentira.