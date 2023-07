Columna de opinión: "No confiemos en cualquier palabra porque hay personas que saben fingir muy bien"

Por Diego Castro...

No confiemos en cualquier palabra porque hay personas que saben fingir muy bien.

Mirá que distintos son, la familia que quiere todo el poder, senador, concejal, intendenta, esposo, cuñada, hermana. Nunca la historia política de Zárate vio algo parecido. Todo para la familia y hay un grupo de zarateños, casi todos a sueldo que siguen esa premisa, algo así como perritos falderos a su amo.

Hay escenas que marcan las diferencias y en las fotos se puede ver muy claro. La familia viendo a vecinos de barrio muy humildes y llevándoles solo palabras. Esa señora de la familia que nos cree ignorantes abrazando a una vecina en una caminata, del otro lado Osvaldo Cáffaro entregándole títulos de comodato de terrenos a la Liga Zarateña y a Social Obrero.

El ministro otra vez deberá desdecirse, nunca lo hará por supuesto, vino a esos terrenos y dijo que la Municipalidad promovía usurpaciones, una mentira, absoluta y una total mentira. Está hablando con odio y eso lo hace equivocar.

Esos terrenos usurpados frente al Favaloro van a ser campos deportivos del Club Social Obrero y va a estar el nuevo estadio de la Liga Zarateña de fútbol por decisión de Cáffaro, por gestión de Cáffaro. Y ahí no había falsedad, ahí había abrazos que eran muy puros muy sinceros, muy de los de abajo vio. Estaban dirigentes que trabajan y que hace mucho por los clubes, Luis Jacquet, Julio González, el titular de la UOCRA, y muchas anónimas manos laburantes. Ah, y cientos de pibes que juegan al fútbol en todos los barrios.

¿Se da cuenta lo distinto que son? Cáffaro hace y lo demuestra con esta entrega de terrenos. Claro, usted me dirá: “se equivoca”, por supuesto que se equivoca, porque el que hace se equivoca y ahora el que viene habla y habla y habla y nunca va a salir de ese terreno de hablar, de hablar. Compare que hizo uno por Zárate y compare que hizo el otro.

La familia viene por todo pero hay una diferencia, los zarateños ya nos dimos cuenta, no son de acá, no viven acá y sus hijos no van a nuestras escuelas. Un mes antes aparecen y nos quieren llevar por delante. A Cáffaro lo ven, lo interpelan, saben dónde vive, ahí donde vivió siempre, cerca del barrio Matadero.

El jefe de la familia y el ministro van a medios nacionales para decir que su esposa quiere ser la intendenta de la ciudad. Mire, ayer dos jóvenes de Juntos me decían: “en esta interna, no me interesa el voto a Larreta o a Bullrich, tenemos que ayudar a Cáffaro para que los de afuera no vengan hacer negocios acá, después en agosto será otra cosa”.

Hay un grado de indignación muy grande en Zárate, una familia respaldada por el equivocado proceder de un gobernador se cree con derecho y poder actuar sobre nosotros, cómplices el gremialista Furlán, el dirigente Matilla etcétera, etcétera.

Ojo, sepan que hay un peronismo en alerta y el 13 de agosto a la noche preparen la valija muchachos.

