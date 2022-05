Por Diego Castro...

La mala información está todos los días presente. En todos lados usted escucha mentiras, lee mentiras, pero cuando sobrepasan los límites hay que señalarlo de manera clara, como sucedió con ciertos concejales del HCD que hoy preside Leandro Matilla, al que le cabe responsabilidad, porque los concejales que cometieron esta patraña que les voy a relatar son socios y votan con el PJ de calle Moreno: estoy hablando de concejales de la UCR que integran Juntos por el Cambio, esa derecha cómplice, en este este acuerdo político que timonea el presidente del cuerpo.

Lo que quiero contarles sucedió en el Hospital Favaloro. El viernes por la tarde, el personal que estaba realizando labores en el establecimiento, comenzó a observar ciertos movimientos extraños en el exterior.

En concreto, se trataba de un camarógrafo y un periodista de A24 tomando imágenes. Al ser consultados sobre el motivo de su presencia, relataron que venían a raíz de una denuncia del concejal Norberto Toncovich sobre la falta de médicos, pero la realidad es que todo el servicio estaba funcionando como siempre: enfermería, rayos, laboratorio, 24 horas.

El periodista insistía en ver, lo que hubiese alterado la rutina del nosocomio, ya había gente esperando para atenderse como es normal e intentaba a la vez ponerse en contacto con el concejal, que no los atendía.

Eso generó indignación en el municipio, porque todo el personal cumple con su trabajo, el intendente pone los recursos para que el Hospital Intermedio funcione y el concejal nunca se acercó. Mandó a estos periodistas con información falsa y la verdad que sorprende el nivel de canallada porque realmente ningún concejal se ha acercado para ver cómo está funcionando el Favaloro.

El relato termina con un periodista que se enojó muchísimo porque encontró una realidad muy distinta a la que le pintaron, le vendieron humo, por así decirlo y no pudo cumplir con el cometido por el cual había sido convocado, no encontró el escándalo por así decirlo y encima, quien lo citó no se hizo presente.

Esto fue intencional, vinieron desde CABA con una visión negativa del sistema de salud de Zárate, pero se encontraron con funcionarios que los atendieron como corresponde y les dijeron “vean ustedes cómo están atendiéndose acá los vecinos de Zárate, con todos los servicios que brinda el hospital prestándose con normalidad”.

Tome nota de estas cosas Dr. Matilla, de esta manera no se construye. Hablan de unidad y ustedes están buscando la destitución. Y quizás estos hechos estén en sintonía con ese propósito. A lo mejor a Norberto Toncovich se le rompió el celular, ¿habrá querido hacer esto? ¿Con qué intención lo hizo el concejal?

El personal municipal trabajó durante toda la pandemia. Estuvieron afectados especialmente los de Salud, los de Desarrollo Humano, los de Servicios Públicos, los de la Dirección de Prevención Urbana, los de Tránsito, todo el municipio se movilizó para estar a la altura de las circunstancias durante toda la pandemia.

El intendente invirtió muchísimo dinero para que los vecinos de Zárate, Lima, Escalada e islas tengan respiradores, un lugar en donde alojarse en caso de que le hubiese tocado ser positivo de COVID y tampoco se vieron a los concejales de la oposición colaborando. Ni un plato de comida a los más necesitados acercaron, y eso que además, veníamos de una plaga llamada Mauricio Macri.