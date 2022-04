Por DC...

Sucedió en Villa Angus por la tardecita, eran poco más de una docena de adultos y algunos pibes. Es un barrio humilde con gente de buen corazón. El hoy presidente del asaltado Concejo Deliberante habló allí, ante esas pocas personas y con frases que preocupan.

“Vamos a ir por todo, pasa por ahí”. Pasa por ahí. ¿Por qué no vamos por todo y que haya menos cartoneros en Zárate? ¿Por qué Matilla no vamos por todo y que baje la pobreza? ¿Por qué no vamos por todo para que la gente tenga trabajo? ¿Por qué no vamos por todo para que bajen los precios? No, nada de eso. Vamos por todo, compañeros, para que usted ya inicie una carrera a intendente. Falta un año y medio, está apurado doctor. Estás muy errado en la lectura de los tiempos políticos.

Y usted habla de decisión del Partido Justicialista con otra frase preocupante: “se acabó”. Su mentor político junto con el veterano pensador entienden que primero están los hombres y luego la patria.

Intendente peronista, dice. ¿Acaso el intendente Cáffaro no está en el Frente en el cual está el justicialismo? Es cierto que usted, Furlán y todos los bufones rompieron el espacio y me habla de transparencia. Acordó con los ajustadores, con el macrismo; los peronistas nunca se lo van a perdonar.

Transparencia es no ir por atrás, es no ir de noche y traicionar a quien hoy es el líder de ese Frente de Todos. “Queremos que el próximo intendente sea peronista”, el próximo intendente lo va a elegir la gente. ¿Quién le dijo que con sólo decir que sea peronista la gente va a votar a alguien que hizo una patraña como esta?

Y hay una frase más grave todavía: “Si no ocupamos ese espacio de poder, no vamos a cambiar las cosas”. Buscar ese espacio de poder, dicen. Podría ser una aspiración genuina si no fuese porque eligieron asaltar y usurpar el HCD con la derecha. Atracaron un espacio de debate para ir por todo, voltear al intendente es el objetivo.

Los que persiguen a Cristina y a Alberto son socios del Partido Justicialista de Zárate. Increíble, que lo desmientan, no pueden con los votos, no pueden en las urnas ganarle al gobernante que más hizo por Zárate.

Usted lo reconoce, falta un año y pico y ya están largando la carrera, es su palabra. Hay inflación, suben los precios, hay inseguridad, hay gente que está muy mal y ustedes largan y van por todo, por el puesto que buscan para usted y su gente. Realmente, ¿No les parece que Abel Furlán y el veterano pensador lo han metido en un callejón sin salida, Dr. Matilla?