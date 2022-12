Por Diego Castro

Tenemos necesidad los argentinos de tener felicidad, nuestro sufrido pueblo lo merece.

En este contexto, ciertos políticos mentirosos están a pleno engañando al vecino. El PRO, vaya y pase, ese siempre fue su juego, pero a esa derecha, y esto es lo triste, la acompañan los concejales peronistas Matilla, sus concejalas, y los autores -o el actor intelectual- de esta arremetida.

A usted vecino, cuando va al almacén o al chino, es el aumento de los precios lo que le preocupa. Ahora yo pregunto: ¿los precios son los mismos del 2019? No, definitivamente no, aumentó todo, descaradamente. Estos supuestos peronistas pretenden que el intendente gobierne con los valores del 2019.

“Debemos ser responsables”, dice Matilla. Ser responsables es no dejar a un intendente sin su herramienta clave, usted y los suyos junto al PRO dejaron a Cáffaro sin presupuesto en 2019. Ser responsables es votar todos juntos con el partido opositor en las próximas elecciones. Piensan igual, votan igual y quieren dejar sin fondos, sin plata al gobierno de Zárate.

¿Cómo puede sentarse Cáffaro a hablar con los que tomaron por asalto al concejo deliberante? No hay margen. ¿Cómo les vamos a creer si los Matilla, los Matzkin, ponen solo palos en la rueda? Hablan con los comerciantes criticando al intendente por un supuesto 161% de aumento en las tasas, cifra tirada en una mesa de negociación y ellos la hacen pública y definitiva.

Quieren dejar sin fondo con sus posturas al Fondo de Fomento del Deporte, por ejemplo. Matilla, tan zarateño que se dice, ¿sabe que si salen con la suya, en sociedad con los derechosos, los clubes no verán un peso más del municipio?

Los playones para que los pibes hagan deportes, no son uno, son cinco. El mejoramiento de Belgrano, de Paraná, de Independiente, de Defensores, de los clubes de barrio y demás tiende a desaparecer.

Los dirigentes deportivos de Zárate, hombres que no cobran sueldos, sienten desprecio por esas actitudes y lo dicen. Pero ustedes trabajan mintiéndole al vecino. No se gasta en un equipo de básquet al que pretenden destruir mediáticamente. El deporte en Zárate nunca recibió tanto de un intendente o de una gestión, señores. Con números se lo voy a demostrar en estas editoriales.

Zárate Basket es solo una parte de un trabajo, con ideas, con planes, con futuro para el deporte, que también es educación, muchachos. Es el espejo de futuros jugadores, para sacar a los pibes de la calle, como CADU en el futbol. Da vergüenza como el PJ de Zárate se arrastra y acompaña los dichos del Dr. Matzkin.

¿Con qué cara van a querer esa unidad que pregonan desde todos los ámbitos nacionales y provinciales? Van, Dr. Matilla y genios de la maldad, no vale la pena siquiera nombrarlos, camino a que peligre la continuidad de un gobierno que le dio mucho a los vecinos. Sacarle la plata, para que no pueda pagar sueldos, ayudar a una escuela, a un club o una sociedad de fomento. No mientan más: la inflación nos deja con pocas defensas. Pero si Cáffaro sigue con los valores de 2019 es imposible todo.

Lo veníamos diciendo hace rato: desesperados hacen cualquier cosa, Cáffaro les responde tratando con la gente todos los días. Podrán tener mucha plata y notas con los medios, con algún gremio que aportará seguramente, pero no podrán o no tendrán argumentos, porque sin aumentar no hay gobierno que se sostenga. Argentina no es Suiza, hay deslealtades que no se perdonan.

El Partido Justicialista de Zárate está pensando y votando junto con Macri, Larreta, Bullrich y Ritondo. Aunque se digan peronistas, de esto -Dr. Matilla- no se vuelve.