Por Diego Castro...

Un kilo de helados en mostrador, $2.800. Un kilo de masas finas, $2.500, un servicio de cable económico, $4.500, un servicio de internet y celular, $6.000. y el ABL municipal alrededor de $2.000. Que esta serie de valores marque claramente la enorme diferencia. Hoy Cáffaro gobierna y cobra precios de 2019, imposible, no se puede seguir sin reducir servicios...

Juntos por el Cambio y sus socios del peronismo entregado y servil a esa oposición, están trabajando a destajo. No quieren ninguna variable.

¿El Dr. Matilla cobra como profesional los mismos valores de 2019? , ¿Unrein, cuando hace un servicio de catering, vale lo mismo que en 2019? , ¿El abogado Matzkin cuando ejerce su profesión no cambió sus honorarios desde 2019? , y así podríamos seguir.

Ni que hablar de los sueldos de algún secretario general de algún gremio amigo, la cuestión tiene que ver con muchas cosas. Las jubilaciones de privilegios de algunos pensadores de Nucleoeléctrica, hoy jubilados ¿siguen con los mismos montos?.

Amigos, hay una intencionada política de no querer que Cáffaro ayude a nadie. Quieren verlo de rodillas mendigando un dinero que es para los vecinos, clubes, sociedades de fomento, etc. Juntos por el Cambio y el Partido Justicialista no hacen política: destruyen, desestabilizan. Como saben que los votos son de un intendente trabajador y no de ellos, mienten y mienten.

Zárate Basket es el foco de los ataques, quieren envenenar a los zarateños con odio. Lo que cuesta Zárate Basket viene de las empresas que ganan una licitación y hacen un aporte obligatorio. Es una gota en un mar de ayudas, por ejemplo, al deporte.

Un sabio dijo: “la lealtad se paga con lealtad; la traición, con distancia”. Los vecinos escuchan pero toman esa distancia y comparan, los fondos de salud, del deporte, por ejemplo, necesitan aportes municipales para cubrir gastos de médicos de guardia, por dar otra muestra de ello.

Hay que decir la verdad con la misma fuerza que ellos mienten.

En otro orden: cuando tres gremios municipales acordaron un aumento y un bono, uno de ellos está en conflicto. ATE debería entender que es muy sensible el área de Salud como para semejante decisión. Habría que buscar cordura y una salida acorde.

Nadie cuestiona las medidas de fuerza, pero si los momentos y los lugares en que se toman.

Volviendo al tema anterior, la desesperación por el poder del PJ los ha convertido en traidores. Los mismos que fueron concejales y terminaron su mandato, hoy siguen cobrando como empleados. Juntos y el PJ han tomado un cuerpo legislativo para que Cáffaro no pueda gobernar.

Cuando se viven épocas tranquilas, luchar puede ser un derecho. Pero hoy, y como decía el General, luchar es un deber. Luchar para que los usurpadores sepan que a la calle Rivadavia se llega con votos, y no con mentiras ni odio.