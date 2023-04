Por Diego Castro...

“Pasan los días y la toma crece a la vista de todos. ¿Y el Estado? ¿Y la Secretaría de Seguridad? Si los ven, avísenme”, posteo del Sr. Marcelo Matzkin.

Le avisamos, Dr., le avisamos al representante de la derecha en Zárate: la opereta terminó, el show montado apagó sus luces. Los payasos en sus camionetas 4x4, algunos volvieron a sus departamentos de Puerto Madero, y otros volvieron a otros lugares de Buenos Aires.

Claro, porque había camionetas 4x4 en esa toma de terrenos, todo pero todo fue muy raro, pero también todo muy obvio, como me decía un compañero.

El mismo día que usurpadores de otros lugares ocupan el predio de Av. Antártida Argentina y 46, ustedes -Dr. Matzkin, Diputado Ranzzini y precandidato a gobernador Cristian Ritondo- son fotografiados en el lugar de este ilícito.

¿Sorprendidos?, ¿Pasaban?, ¿Vieron luz y se quedaron? Al toque, Ritondo, en una vuelta más, en el canal hegemónico TN Central hablando de Zárate, de la toma, y tirando basura hacia nuestro pueblo. Lo mismo que hizo Vidal cuando vino a Zárate, al hospital, y también en Canal 13 ¿se acuerdan?

Las camionetas de alta gama, que observaban con conductores adentro, terrenos, demarcaciones, todo lo que se imaginen. Ranzzini operaría pero no habla. ¿Tiene vergüenza por esos viejos audios y por eso no habla?

Y Ritondo es la voz cantante: “igual que el otro día en Luján, ahora en Zárate están tomando acá, no hay presencia del Estado, no está la Policía, no actúa la Justicia, no viene el Municipio, no está el estado provincial, y siguen tomando, sin ningún problema. Las autoridades municipales, casualmente los dos del Frente de Todos, no hacen absolutamente nada. La toma se está produciendo en la ruta de acceso a Zárate, enfrente del Hospital René Favaloro a la vista de todos, sin que el Estado haga nada. Esto es propiedad privada, pero la responsabilidad de defenderla es de quienes ejercemos cargos en el Estado”

Saben qué pasó? La farsa, la mentira, la descalificación al intendente cayó. “Avísenme” dijo el Dr. Matzkin. Le avisamos, doctor: El fiscal, trabajador honesto, el Dr. Alberto Gutiérrez de la Fiscalía de Zárate, los jefes policiales que actuaron por orden de este valiente representante de la Justicia y la mentira se acabó.

Lo de siempre, apostaron a que esta toma de terrenos ilegal hiciera decaer la imagen de Cáffaro y lo volvían a intentar. Una y otra vez, pero falló, volvió a fallar. ¿Y ahora qué dicen?, hablen, les avisamos para que hablen.

Ustedes, la derecha y también los propios –o supuestos propios- que mudos, jamás dijeron que esto era una ilegalidad total. Su silencio fue tan cómplice como el de la derecha.

Tierras privadas, dueños que tienen que denunciar, la justicia, el fiscal denuncia y ha actuar. “Que sepan los indignos farsantes que este pueblo no es engañado y no engaña nunca a quien no lo traiciona” decía el General.

Farsantes, las elecciones se ganan con votos y propuestas serias. Las operetas se caen muy rápido. El verdadero gorila no nos enoja, así nacieron y así se criaron. Ahora los serviles a una clase que jamás pensó en los necesitados no tienen cabida en esta sociedad de Zárate.

Las disputas nacionales son otro terreno, pero en Zárate hay un intendente y fiscales honestos que cumplen con su deber.