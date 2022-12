Por Diego Castro...

“¡Ay de aquellos que se creen que el poder está arriba! El poder está en el corazón de los humildes, de los de abajo”, dice el Pepe.

Entendieron y vieron que esos humildes dirigentes de clubes y educadores no iban a soportar quedarse sin fondos de ayuda municipal. Y así, por votación mayoritaria, seguirán recibiendo el apoyo del intendente y del Municipio.

El peronismo de Matilla votó junto al Frente de Todos del cual se fueron para hacerle la guerra a Cáffaro. Vieron que votar con la derecha era un suicidio, y se dieron vuelta y los dejaron solos. Matzkin, Semería, etc., destilaban bronca y otra vez en Zárate perdieron.

Intentaron dejar sin plata al gobierno municipal. En inflación, un pequeño aumento es válido: luz, gas, prepagas, colegios, ¿qué le voy a decir si usted ya sabe?

Y ese supuesto grupito del PJ, que alguna vez buscó dejar solo a Cáffaro votando con ellos, hoy se les dio vuelta a ellos. Sí, la derecha quedó sola. Recapacitaron o se dieron cuenta que era imposible no votar con los vecinos. El tiempo lo dirá. El Frente de Todos recibió sus votos.

No sé si de arrepentidos o de golpeados por la realidad. Gestión y trabajo han primado y han privilegiado al otro, que es lo que importa. Un aire fresco para un intendente que da la cara.

Sabemos que por acordarse de quien les habla, a Matzkin y a Semería les molestan ciertas cosas. ¡Y nos nombraron! ¿Vaya a saber por qué no?.

Sepan que ellos dos, que se acordaron de mi nombre, que acá decimos las cosas con nombre y apellido. También, ciertos concejales -y esto es justo decirlo- del propio Frente de Todos, mantuvieron silencio. Un silencio equivocado. Se los votó para que le digan al pueblo sus actos.

“Lo único que se necesita para que el mal triunfe es que los hombres buenos no hagan nada.” Se dijo allá por 1700 eso. El mal son Matzkin, Semería, Ritondo. El mal es no dejar terminar los mandatos. Allá ellos, no van a cambiar nunca. Nuestra humilde tarea es contarles a todos lo que nos parece que no es bueno. No era bueno para Zárate que esos fondos de salud, educación y deporte dejaran de pagarse.

Eduardo Valdés suele decir: “El peronismo es como el colesterol: hay buenos, y hay malos”. Esta vez los malos del PJ la jugaron de buenos, veremos los próximos análisis qué dictaminan.