Por Diego Castro...

Alguna vez, ¿alguna marcha o movilización fue la solución al tema seguridad?, y mire que se hicieron varias en Zárate y en todos lados.

Hay causas muy difíciles de entender en este tema y todos, todos tienen cierto miedo, por querer quedar bien o ser políticamente correctos.

Los opositores de Juntos por el Cambio buscan que todo explote. Y luego está el fuego amigo, el fuego de quienes llegaron de la mano de este Intendente y hoy quieren su lugar, y usan palabras y recursos no entendibles.

Utilizan todo en código electoral. Digan la verdad: ¿les importa que a la gente no le roben? ¿o que no la maten?.

Emergencia es la voz de todos y hasta el propio Osvaldo Cáffaro está de acuerdo con esa herramienta.

Juntos por el Cambio se esconde en las marchas, aprovechando la vulnerabilidad de los vecinos a los que usa a conveniencia. Es común que la derecha utilice a la gente dolida por un robo y aprovechan esos minutos exposición y desde ahí trabajan para que todo termine mal.

Con palabras esto no se arregla. Hoy referentes del Partido Justicialista dicen textualmente: “tenemos que ganar la municipalidad para devolverle la justicia social a todos los vecinos de Zárate”, firma: Leandro Matilla.

Piden por seguridad, y por oportunismo y mezquindad llevan la discusión al terreno de la disputa política. Hablan de justicia social y nunca los vimos ayudar a un pobre, solo palabras y “votame”. Canallesca forma de preocuparse: hablamos de que nos están robando y asaltando y ellos caranchean el voto.

Hoy al Intendente no le permiten tener el manejo de la policía de Zárate, que tiene 130 mil habitantes y cinco móviles, sí, cinco móviles para recorrerla. Pregunto: ¿Cáffaro es el culpable de que no haya patrulleros?

Los móviles de la DPU tienen prohibido por el ministro Berni, que un agente policial pueda acompañar a la dotación del mismo. A Zárate, nunca le entregaron patrulleros, a otras ciudades sí. Esta falta de vigilancia la termina pagando la gente.

Un orador en la última marcha señaló que había un solo culpable y provocó reacción de los manifestantes. Entonces señores, no me vengan a decir que no hay tinte opositor a la hora de acusar, si el Intendente no recibe medios y respuestas para este tema.

Hoy hay precisamente otros culpables de lo que está pasando en la ciudad. No hagan política y pidan que los voten cuando la gente tiene miedo e incertidumbre.

Quieren interpelar a Cáffaro para hacer un show. Destituirlo es el camino que buscan, pero recuerden que este Intendente tiene a la ciudad con muchas obras en marcha en distintos barrios.

Claro, quizás ellos no las vean porque frecuentan solo las 4 cuadras del centro y a la hora de recibir el voto, ese voto por el que ellos pelean en un momento en el que se debería tratar otra cuestión, el vecino lo ha utilizado para respaldar a Nuevo Zárate y a esta gestión.

Zárate tiene problemas en seguridad, pero muchos ayudan a ello suceda, inclusive el fuego amigo.

La lealtad se paga con lealtad, la traición con distancia.