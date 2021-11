(*Alumna de la Tecnicatura Superior en Comunicación Social del Instituto Superior en Formación Docente y Técnica Nº 15 de Campana/ Materia: Práctica Profesional I. Periodismo Gráfico - Docente: Lic. Luciana Fernández.)

Se reinventó en cuarentena y siguió a pesar de las adversidades. Así atravesó la pandemia y el cáncer de mama.

A Carolina casi nunca le tembló la voz para contar todo lo que vivió el año pasado, solo un poco cuando recordó el comienzo de su diagnóstico.“El 25 de enero de 2020 me hago la primera mamografía, justo el día de mi cumpleaños”.

Creó el grupo “Pedaleando en cuarentena” en Facebook para continuar con su trabajo como entrenadora de bicicleta fija. Tal vez dio las primeras clases a distancia en el país luego de que su gimnasio cerrara ante las medidas por el Covid-19. Además sufrió pérdidas en su emprendimiento de eco-bolsas pero nada la detuvo.

En paralelo, luchó contra un cáncer terminal que sólo le dejó como secuela otra mirada de la vida. Ver de cerca las carencias del sistema de salud hizo que tenga una interesante idea a futuro. Su proyecto es armar un grupo terapéutico para acompañar a pacientes oncológicos sumando las herramientas de la profesión con su experiencia.

- ¿Cómo era tu vida antes de la pandemia?

- De mañana trabajaba en una radio, al mediodía iba a dar clases de bici y funcional en un gimnasio, a la tarde me dedicaba al diseño de las eco-bolsas. Hago bolsas ecológicas de friselina reutilizables que se entregan en locales y supermercados. Cuando cerraron los negocios, al ser online la venta, en las entregas ya no se usaban más. Ya no invertían en una bolsa con una propaganda que no iba a andar en la calle. Fue muy bravo, dependo mucho de que estén abiertos los negocios. Cuando se volvieron a abrir tuve miedo porque pensé que lo último que iban a comprar eran bolsas, pero me equivoqué.

Con la pandemia lo primero que dejé fue la radio porque mis hijos ya no tenían más clases, así que me tomé esa parte de licencia para quedarme en casa. Lo segundo que dejé fue el gimnasio cuando se empezó a cerrar todo. Fue muy drástico el hecho de que nos guardaran, se hablaba de una vacuna pero estábamos a años luz. Cuando vi que se extendía quince días más el aislamiento, reformulé todo y se me ocurrió la idea de alquilar las bicis a mis alumnas. A mediados de abril distribuí las bicicletas, las empecé a alquilar y propuse seguir a través de Facebook las clases.

- ¿Cómo surgieron las clases de bici a distancia?

-De la nada la verdad, en ese momento no se daban clases virtuales. Hoy todo es virtual y lo tenemos más incorporado pero en ese momento no. Todavía tengo subidas las primeras clases que eran de prueba. Yo hacía una transmisión poniendo la netbook con la música, el celu conectado con el vivo, al lado un parlante y ellas se sumaban. Muchos de los videos que quedaron subidos están silenciados por el copyright de las canciones. Pero en el momento que tenía que funcionar, funcionó. Creo que muchas sintieron que fue una salvación en la pandemia tener la bici en su casa. Al estar encerradas, lo tomaron más como una descarga que como una actividad.

- ¿Tus alumnas recibieron bien las clases a distancia?

- Si, totalmente. Fue muy beneficioso para todas. Tuvimos que hacer varios cambios porque nos encontramos con el desfasaje de horarios, el cronograma normal había desaparecido en mayo. Nos cambió el ritmo de vida. Las que podían se conectaban y si no quedaba el video subido. Pero lo importante era conectarnos para no perder eso tan lindo que se había armado en el grupo, la amistad y el ambiente que era espectacular. Más allá de todo, eso no se perdió. Lo disfruté mucho pero en el último periodo sentía que algo me pasaba porque me bajaba de la bici y estaba agotada, no entendía qué era.

- ¿Cómo llegaste a tu diagnóstico?

- En diciembre de 2019 me palpo un bulto. Estaba en la pileta con mis hijos y me encontré algo raro. El 25 de enero de 2020 me hago la primera mamografía, justo el día de mi cumpleaños. Cuando tengo los resultados me explican que todas tenemos micro calcificaciones, el problema es cuando se empiezan a juntar. Mientras están dispersas no pasa nada, pero las mías tendían a agruparse. Me hicieron esperar seis meses para repetir los estudios. Seguí dando clases pero empecé a ver el deterioro de mi cuerpo. Con el paso de los meses el tumor fue creciendo, yo me lo veía y eso me generaba un estrés diario porque todo el tiempo pensaba en eso. En esos meses el tumor había crecido seis veces su tamaño original. Nunca se imaginaron que era tan agresivo.

El 1 de octubre es el Día Mundial del Cáncer de Mama, me acuerdo que puse los moños rosa en casa como anticipándome. A los dos días me llegó el resultado, era un carcinoma muy avanzado. Ahí tomé la decisión de dejar de dar clases, tenía un diagnóstico terrible. Con la obra social tuve un proceso difícil y muy burocrático, pero el cáncer en mi cuerpo seguía avanzando. Encima para los médicos sos un objeto no un sujeto, dejas de ser una persona para ser de ellos. Arranqué el tratamiento de quimio en noviembre y ahí sentí que perdí el poder sobre mi cuerpo. El cansancio fue extremo. Pasé las fiestas con las consecuencias de la quimioterapia, sin pelo.

- ¿Tus alumnas cómo lo tomaron? ¿Ellas te acompañaron durante el tratamiento?

-Mis alumnas me acompañaron de una manera espectacular, nunca me soltaron la mano. Ellas organizaban rifas para ayudarme con la plata. Ahí me di cuenta de lo valiosa que era para los demás, no me valoraba tanto yo misma. Eso fue un descubrimiento, aprender a amarme y aceptarme. Hoy puedo decir que tengo unos kilos de más y no me molestan. Doy gracias de tener estos kilos de más y no estar dos metros bajo tierra. Hay que aprender a amarse, el amor es la base de todo y antes no lo veía. Tuve que pasar por todo esto para verlo.

- ¿Cómo es el tratamiento a futuro?

-Lo que sigue con un caso así es un tratamiento hormonal por cinco años con una droga. Tiene un montón de contraindicaciones, así que lo estoy analizando. Fue tan buena la respuesta a la quimioterapia que no se visualizaron más restos de cáncer. Pero no volví a dar más clases, ahora estoy recuperándome de la mastectomía. Lamentablemente me retiraron la mama completa y una cadena de ganglios que va desde la axila hasta el codo aunque todos los resultados eran negativos. Me la sacaron porque para los médicos es así. La cirujana estaba más triste que yo, no lo podía creer. Evidentemente seguía en proceso de aprendizaje, tenía que perder una parte para empezar a amar el resto. Tuve que ceder y lo entendí.

A la semana ya estaba como si nada hubiese pasado. Los médicos me decían que no podía ser posible, pasé de un cáncer terminal a no tener nada. Soy un caso clínico, esta recuperación es de una en un millón. Yo me predispuse a que esto no afectara mi vida, me iba con el cáncer o aprendía, y decidí aprender. Era dejar que esto me mate o usarlo para otra cosa. Empecé biodescodificación que es el estudio y manejo de las emociones. Lo que se guarda y no se dice enferma, aprendí a escuchar a mi cuerpo. Hace un año atrás vivía para trabajar, hoy trabajo para vivir. Aprendí a disfrutar la vida, tuve un cambio de perspectiva.

- Arrancaste a estudiar acompañamiento terapéutico este año ¿Está relacionado con lo que te pasó?

- Si, está totalmente relacionado. Gracias a todo esto me di cuenta de la vulnerabilidad que hay en el mundo oncológico y cuánto afecta el cáncer en la mujer. El cuerpo cambia por toda la droga que te pasan en la quimioterapia. Hoy justo pensaba qué malla me voy a poner en el verano. Si bien me hice una reconstructiva no es lo mismo, tuve la oportunidad de poder hacerlo pero las que no tienen obra social no tienen acceso. En su momento quería acompañar a mis alumnas pero hoy voy por otro lado. Tal vez ayude a la gente que tiene la bici en su casa y está sufriendo no poder salir por obesidad, por complejo o incluso por una cuestión de horarios. Yo nací para ayudar, nací para servir y ojalá pueda cumplir el proyecto que tengo.

- ¿Cuál es el proyecto?

- Yo vi donde hay falencias, pueden darte un servicio pero no está acompañado de la parte emocional. Con lo que te dan seguís siendo un objeto. Falta mucha contención psicológica, alguien que te diga que no tengas miedo, no pasa nada, el pelo crece. Es muy diferente que lo haga alguien que lo vivió porque si no, no lo vas a sentir. Yo lo viví y si estoy acá es porque alguna función de todo esto tiene que salir. Mi proyecto es armar un grupo terapéutico para ayudar a los pacientes oncológicos. Acompañar es fundamental, tengo miles de ideas para acomodar pero por ahora tengo que estudiar. Quiero ser acompañante terapéutico, que un título avale todo lo que aprendí y las herramientas que tengo más allá de la experiencia.