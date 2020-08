Por Anto Ferrari desde Estambul http://@unaargentinaenturquia…Vivir en el extranjero es todo un desafío. Aunque seamos descendientes de inmigrantes y hayamos mamado desde pequeños una cultura diferente al de nuestro país natal, el lugar donde nacemos indefectiblemente nos acompaña adonde vayamos para toda la vida…

A veces nos sentimos perdidos. Ya no somos más los de antes de emigrar, pero con el paso del tiempo tampoco somos más expatriados. A este sentimiento yo lo bauticé como “limbo migratorio”. Esa sensación de haber quedado atrapado entre mundos. O por qué no… de pertenecer al mundo todo.

Siempre digo que vivir en otro país me abrió la cabeza de una manera que jamás hubiese imaginado. Entendés que NADIE elige dónde nacer y que todos somos personas condicionadas por la cultura de nuestros países natales.

Por eso hay que viajar. Conocer otras culturas, otras idiosincrasias, otras religiones, otras mentalidades… para tener mayor empatía con el otro, y una visión más global del ser humano.

Estoy convencida de que cuando nos mudamos a otro país, tenemos que cambiar hábitos, costumbres, tradiciones…pero nunca nuestra esencia.

En la película “Un burka por amor” hay una frase que me impactó mucho: “tengo miedo de acostumbrarme y que algún día todo esto me parezca normal”. Desde ese instante me propuse a mí misma usar esa frase como alarma para detectar hasta dónde yo estaba dispuesta a cambiar y hasta dónde no.

Hoy, después de mil vicisitudes, puedo decir con mucho orgullo que hice lo mejor que pude por mantenerme fiel a mi esencia, con mis valores, creencias y convicciones.

Creo firmemente que si uno desea cambiar, debe hacerlo por uno mismo, pero nunca jamás por un tercero. Que nadie te condicione. Sé vos mismo estés donde estés.