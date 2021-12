El 30 de diciembre de 2004, el boliche ubicado en el barrio porteño de Once se incendió y 194 jóvenes perdieron la vida. La tragedia de Cromañón se convirtió en una de las peores masacres del país.

El incendio de Cromañón fue una de las mayores tragedias no naturales ocurridas en la Argentina. El 30 de diciembre de 2004, la banda Callejeros se había presentado a tocar en el local bailable del barrio de Once y a poco de comenzar el show alguien prendió una bengala. El proyectil impactó en una media sombra, una especie de tela de plástico inflamable, y el fuego comenzó a expandirse.

Al notar el incendio, los espectadores empezaron a correr, pero se vieron envueltos en una trampa: una de las salidas se encontraba cerrada con un candado y alambres. A esto se le sumó que la cantidad de personas que concurrieron al recital era mucho mayor que la capacidad del local. En pocos minutos, los gases tóxicos producto de los materiales inflamables invadieron el lugar y se produjo un corte de luz. La tragedia de Cromañón había comenzado.

Tragedia de Cromañón: ¿quiénes fueron las víctimas?

Esa noche, arribaron al boliche autobombas y móviles policiales, y los vecinos del barrio ayudaron a subir a los chicos a los colectivos que pasaban para llevarlos al hospital. Durante el incendio y en los días posteriores murieron 194 personas y al menos 1432 resultaron heridas y con graves secuelas psicológicas.

Según un relevamiento que se hizo por esos días, el promedio de edad de los muertos en la tragedia fue de 22 años. El 34% de los que fallecieron era menor de 18.

La víctima más joven fue Luisana Aylén Ledezma, una beba de tan solo 10 meses que murió junto a su mamá, de 22. La joven había ido a visitar junto a su hija a su pareja, que trabajaba en el lugar. El mayor de los que perdieron la vida fue Osvaldo José Djerfy, de 66 años, quien era padre del guitarrista de la banda, Maxi Djerfy.

También murieron otros familiares de Callejeros. Además de su padre, perdieron la vida otros cinco allegados de Maxi Djerfy: su tío, su tía, su ahijada de 15 años, su prima y el novio de ella. Se les sumaron: la novia de "Pato" Santos Fontanet; la madre del baterista; la esposa y los primos del mánager; y el hermano del percusionista.

Casi todos los decesos se produjeron por la inhalación de diferentes gases, en especial monóxido de carbono y ácido cianhídrico. Solo una de las víctimas murió por una compresión torácico-abdominal. Esa noche, muchos de los que lograron salir del lugar volvieron a ingresar para rescatar a sus amigos y a las personas que todavía se encontraban en el interior del edificio. Algunos no volvieron a salir.

Las muertes no solo fueron fruto del incendio. En 2019 pasado llegó a 18 el número de suicidios de sobrevivientes debido a las secuelas psicológicas. Además, hubo casi 40 padres y madres que se dejaron morir o padecieron enfermedades terminales luego de la masacre.

¿Qué pasó con los acusados?

La tragedia de Cromañón tuvo un profundo impacto político y judicial. El 7 de marzo de 2006, el entonces jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, fue destituido de sus funciones y sucedido por Jorge Telerman. Sin embargo, el 15 de agosto de 2007, la Justicia desvinculó al político de la causa. El 19 de agosto de 2008 comenzó el juicio que duró más de un año y en el que el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 24, condenó a Omar Chabán a 20 años de prisión por los delitos de incendio doloso calificado y cohecho activo, mientras que los ex integrantes del grupo Callejeros resultaron absueltos.

Pero la causa no estaba cerrada. En abril de 2011, la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal rebajó la pena dictada a Chabán y consideró a los ex integrantes de Callejeros culpables del delito de "incendio culposo seguido de muerte". En 2012 se llevó a cabo el segundo juicio oral por la tragedia, donde la Justicia porteña condenó al dueño del boliche, Rafael Levy, a cuatro años y seis meses de prisión, al tiempo que absolvió a todos los ex funcionarios del gobierno de la Ciudad.

En octubre de 2012, la Cámara Federal de Casación Penal aumentó las penas impuestas a Chabán y al cantante Patricio Santos Fontanet por el incendio del boliche. Chabán recibió una pena de diez años y nueve meses de prisión, en tanto que Pato Fontanet, ex líder del grupo, fue condenado a siete años.

En agosto de 2014, la Corte Suprema de Justicia ordenó que un nuevo tribunal a constituir revise el fallo en el que se condenó a prisión a los miembros de Callejeros, y unos días después, el TOC N° 24 ordenó liberar a los ex integrantes de la banda. El exgerenciador del boliche murió en septiembre de 2014.

El 6 de abril de 2016, Fontanet se entregó ante la Justicia y fue remitido a la cárcel de Ezeiza, luego de que la Corte Suprema de Justicia ratificara las condenas por la tragedia de Cromañón. El 2 de mayo de 2018, el cantante fue liberado por orden del Juzgado de Ejecución Penal N° 1, que le concedió la libertad condicional.