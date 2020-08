Por Mónica Carinchi… Desde hace años, grandes intereses económicos han puesto su mirada en las islas del delta paranaense. Los hacendados buscan radicar definitivamente su ganado allí. Mientras tanto, las poblaciones isleñas buscan hablar con los funcionarios públicos, pero no atienden sus teléfonos.

Ayer a la noche, la luna estaba roja. ¿Estaría ardiendo, igual que el Delta? ¿O tendría vergüenza por ver que la destrucción avanza y los funcionarios no toman medidas resolutivas? ¿O tendría rabia?

El fuego avanza sobre las islas bonaerenses. ¿Quién lo enciende? Hay una única respuesta: delincuentes. Y para los delincuentes hay un único lugar: la cárcel.

“Nosotros estamos cansados, porque vivimos de la fauna y de la flora porque tenemos algunos cajones de colmenas, pero también se quemaron”, dijo Norberto Cáceres, un isleño que vive entre el límite de Baradero y San Pedro.

Por esa zona, el fuego se inició hace unos 15 días, a 500 metros de su casa: “Con viento sudoeste fuerte se prendió fuego y se desplazó hacia arroyo Pinto. Desde ese momento hasta ahora, el fuego no paró. La isla de mi casa se quemó completa. Ahora el fuego agarró para el lado de San Pedro”.

Si bien algunos funcionarios como Daniel Somma, presidente de Parques Nacionales, y Juan Cabandié, Ministro de Ambiente de la Nación, dicen estar preocupados, vienen esquivando las reuniones con los isleños, que son los que pueden dar datos concretos sobre las quemas intencionales/criminales: “Yo les hubiera podido decir a dónde empezó el fuego y no es difícil sacar conclusiones, pero parece que no le dan mucha importancia, pero para nosotros es muy importante porque el fuego se está llevando todo lo que nos sirve para vivir. Esto nos da mucha impotencia”.

¿A qué nos tenemos que adaptar?

El especialista en ganadería de islas, Ernesto Massa, trabaja en el Inta, en la zona de Diamante y explica que es necesario estudiar el fuego, ya que la presión ganadera sobre las islas continuará, por lo cual “se debe generar información para apoyar la política pública con datos que ayuden a tomar decisiones”.

¿No sería mejor que los humanos se adapten al entorno en lugar de forzar el entorno a nuestras necesidades?

Las poblaciones isleñas están sufriendo permanentemente la falta de políticas serias que permitan vivir dignamente, respetando la naturaleza.

“Esta es una historia que nosotros conocemos, cuando hay sequía, hay gente que quema para que sea más productivo, porque con dos o tres lluvias grandecitas, viene el retoño nuevo, entonces echan la hacienda”, contó Norberto.

Los isleños son testigos y víctimas: los que tienen plata destruyen todo. Esta vez se les fue la mano: iniciaron fuegos con una bajante extraordinaria de la cuenca del Paraná; han secado -a fuerza de bombeo- lagunas internas; han hecho endicamientos. Están preparando las islas para establecer cría de ganado con el mismo formato que en la pampa húmeda. Esto significa la muerte del humedal. ¿Lo permitirán las autoridades nacionales y provinciales?

“No podemos reunirnos con nadie, no nos atienden los teléfonos. Acá el que tiene plata, tiene fuerza y como nosotros no tenemos plata, no tenemos fuerza”, es la triste conclusión a la que llegó Jesús Pérez, pescador artesanal del norte de Santa Fe.

El humo está llegando a Santa Fe capital, a Rosario, a la Capital Federal, ¿tendrá que estar la mitad de la población argentina boqueando para que esto cambie?