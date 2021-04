Domingo de Pascua de Resurrección. Domingo de Pésaj. En el Cristianismo, la Pascua celebra, en su creencia, la resurrección de quien vino a la Tierra a enseñar el amor entre semejantes. En el judaísmo, la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto.

Muy temprano, la televisión me ofrece la imagen de una "fiesta clandestina" en Palermo. Poco importa qué estaban haciendo las personas que participaban. Importa que eran muchas, que no guardaban entre sí la distancia necesaria y reglamentaria y que no usaban barbijos.

Rollo May, psicólogo y psicoterapeuta estadounidense (n.1909, m.1994), de sólida formación psicoanalítica y, muy especialmente, existencialista, hace una importante diferencia entre "conocimiento" y "conciencia".

Afirma que "conocimiento" pueden tener los animales que, por ejemplo, "conocen" adónde tienen que dirigirse para encontrar lo que necesitan comer. Pero, plantea, sólo el ser humano "conoce" que "conoce". Sólo el ser humano tiene "conciencia". Tener "conciencia" implica, según este autor, comprender el valor, la importancia de ese "conocimiento".

Una persona que, manejando un vehículo, cruza un semáforo en rojo, generalmente, no carece de "conocimiento" respecto de las normas de tránsito. Carece de "conciencia" respecto del efecto posible de su conducta, del significado y del sentido de las vidas que pone en riesgo.

Eso mismo podemos pensar acerca de quienes participan en acontecimientos como el mencionado ocurrido en Palermo.

Medios televisivos y gráficos, claramente (aunque no siempre explícitamente) posicionados partidariamente, difunden con insistencia las "irregularidades", "contravenciones", "rupturas a las normativas" que ocurren en lugares gobernados por adversarios partidarios (en una especie de deslizamiento hacia la caracterización de "enemigos"). Lo cierto es que tales acciones irresponsables, desde el punto de vista de la salud individual y comunitaria, existen. Existen en la República Argentina (y también en otros países).

Una falsa disyuntiva suele plantearse entre la libertad individual y la libertad comunitaria. Una visión en extremo individualista hace pensar a muchas personas que la comunidad es un obstáculo a la libertad individual. En esta concepción, la libertad es pensada como "poder hacer lo que se quiere" sin miramientos hacia las otras personas.

En tal sentido es mucho lo que podría decirse. Me limitaré a dos cuestiones.

Suele suceder que las personas estamos seguras de querer hacer algo "sí o sí" cuando en realidad ocurre que tenemos compulsiva sensación de necesidad de hacerlo. Creemos entonces que hacemos lo que queremos cuando, lejos de eso, estamos "atados" a una compulsión. Algo muy alejado de la supuesta "libertad".

Otra cuestión es la siguiente. Si nos remitimos al sentido de Pésaj, entiendo que nos resultará sencillo entender que ningún hebreo podía disponer de su persona, gozar de libertad individual, si su comunidad estaba siendo esclavizada. La libertad individual, que trasciende la mera elección de una marca de un producto a comprar, sólo puede tener lugar en una comunidad libre.

Los seres humanos no somos seres independientes, sino interdependientes. Cuando como una manzana que compré con el dinero que gané trabajando, tal vez crea que soy independiente. Estaré en un error. Alguien (como empleador o cliente) me abonó ese dinero, alguien sembró el manzano, alguien cosechó, alguien trasladó y alguien me vendió la manzana que estoy comiendo. Estamos inexorablemente encadenados en una serie de interdependencia y está en nuestras manos hacer de ese encadenamiento una fuerza opresora o una instancia de colaboración liberadora.

La pandemia es algo que ocurre. Podemos enojarnos, nos cabe esa posibilidad humana. Pero tendremos que comprender que el encadenamiento que nos une es taxativo, si realmente deseamos y estamos dispuestos a que en algún momento y por fin podamos resolverla.

Ya están claros los protocolos. Nos señalan el marco, los acuerdos y los movimientos posibles para actuar en consecuencia con nuestra condición de seres sociales interdependientes los unos de los otros. La liberación de este problema que nos aqueja (que no es una persona, un sector social o una nación) también ha de ser comunitaria y la libertad individual consiste y consistirá en la conciencia de la importancia del aporte individual a la tarea comunitaria.

Una frase de Rollo May que puede rastrearse en sus textos dice: "Es un hábito irónico de los humanos, correr más rápido cuando han perdido el camino". El furor, la repetición, la excitación mental, el descuido que se observa en las transgresiones perjudiciales (para sí y para otros) exponen esa desenfrenada carrera por el camino equivocado.

En el libro "Amor y voluntad", Rollo May plantea que: "El odio no es lo contrario del amor; lo contrario del amor es la apatía" (p.29). Agrega: "La apatía es un retiro de todo sentimiento; el proceso puede comenzar fingiendo cierta frialdad, una manera estudiada de manifestarse desinteresado y no afectado (...) La apatía … consiste en una gradual falta de participación hasta que llega uno a sentir que la vida misma pierde toda significación (...) Vivir en un estado de apatía provoca violencia… (p.30).

Quienes parecen "divertirse" en fiestas clandestinas y acontecimientos similares pueden creer de sí mismos que están siendo alegres, activos, libres. Sería importante que supieran que están padeciendo de apatía, es decir, de pérdida de significación de la vida, de pérdida del sentido de participación comunitaria, de pérdida de la consideración de sí mismos como personas importantes para el bienestar de otras personas.

Será necesario tomar conciencia y construir personal y comunitariamente nuevos valores y nuevos contenidos de amor y de voluntad