La Consejera Escolar, Gisella Maidana, respondió a sus pares del oficialismo, ante los cuestionamientos por el avance del Programa de viajes de fin de curso que la Provincia impulsa, también en Campana. Aseguró que “los mismos que dicen preocuparse por los estudiantes, sub ejecutaron millones de pesos del fondo educativo y hoy no sabemos adonde fueron a parar”.

Con más de mil estudiantes locales inscriptos en el programa provincial de viajes de egresados, la Presidenta del Consejo Escolar de Campana, Nelda García, se mostró en contra de la herramienta que busca, además, continuar con las políticas de reactivación turística tras el éxito del programa Pre Viaje.

Pero desde el propio Consejo Escolar, la Consejera Gisella Maidana no acompañó las declaraciones del oficialismo, cuestionó la falta de acompañamiento y criticó duramente la política educativa del Municipio: “Entendemos que no estén acostumbrados a llevar políticas públicas a las escuelas secundarias. Solo basta recordar que, durante su gestión, la ex gobernadora Vidal cerraba cursos y vino a Campana a inaugurar una cárcel para jóvenes. Hoy deberían dar explicaciones acerca del destino de los fondos enviados por el gobernador Kiciloff, y por qué tardan más de 8 meses entre la asignación de la partida y la entrega efectiva de los materiales a las escuelas”.

En este sentido, Maidana señaló que “los que deben preocuparse por los problemas en las escuelas de nuestra ciudad, son los mismos que toman las decisiones en el Consejo Escolar de Campana, ya que los consejeros de Juntos por el Cambio, en amplia mayoría, deciden en qué y cómo se gasta el dinero que envía la provincia. Algunos consejeros están hace más de 5 años en el consejo escolar y todavía no tienen una forma de trabajo planificada, ni los relevamientos necesarios para trabajar de manera preventiva en las instituciones para no tener que salir a cubrir emergentes, malgastando el fondo para emergencias, teniendo millones de pesos sin utilizar para electricidad, reparaciones sanitarias y gas”.

La Consejera develó que el Gobierno provincial está por enviar una nueva partida para calefactores, “mientras tanto el municipio tiene más de 40 artefactos escondidos, en lugar de colocarlos en las escuelas, mientras que los directivos conviven con artefactos viejos, que ya no sirven, teniendo que esperar que el gasista vaya a encenderlos, y los alumnos, o pasan frío o no tienen clase presencial”.

Maidana le respondió a la Presidenta del Consejo Escolar, quien habló de “manipulación ideológica” al referirse al programa de viajes de egresados. “Primero debería saber que los y las jóvenes no son niños manipulables, si no sujetos conscientes de sus derechos. Debe quedarse tranquila, que junto a los concejales e integrantes de Frente Estudiantil, fuimos a llevar información a aquellas escuelas en las que los alumnos no se habían inscripto. Aún seguimos recorriendo los barrios para que ningún estudiante se quede sin su viaje de fin de curso, porque no puede pagarlo. Y si puede hacerlo, tiene el mismo derecho a viajar con sus compañeros”.

Para cerrar, la Consejera Maidana afirmó: “Ojalá hubieran estado tan preocupados cuando fueron gobierno y les quitaron las computadoras a los chicos. No quieren que los chicos viajen, por eso hablan de manipulación. No quieren que estudien, por eso cerraban escuelas y reprimían docentes. Tampoco quieren que se expresen, por eso Abella les corta la luz como ocurrió días pasados, en el Parque Urbano”.

Actualmente, más de la mitad de los estudiantes de sexto año de nuestra ciudad ya se inscribieron y aseguraron su viaje. Aún quedan dos semanas para anotarse, en https://viajefindecurso.gba.gob.ar/inscripcion