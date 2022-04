Lo dijo Roberto Dimeo, referente local de La Brigadier General, quien sostuvo que ‘’para el Municipio la rotonda es un tema de agenda limitado a las campañas electorales’’ y que la oposición ‘’prometió mil veces gestiones ante Provincia y vialidad y jamás logró nada’’. Además, dijo que su espacio cuenta con un proyecto propio, que ‘’costará más pero solucionará definitivamente el problema’’.

La rotonda del McDonald’s es, sin duda alguna, uno de los problemas de más larga data de la ciudad de Campana, y también uno respecto del cual más promesas políticas se han realizado. Desafortunadamente, nada se ha hecho, y la zona sigue colapsando y causando demoras, accidentes, y peleas entre conductores de forma diaria.

Uno de los muchísimos vecinos que padecen este ‘’verdadero dolor de cabeza’’ todos los días es Roberto Dimeo, militante peronista que lidera la organización nacionalista La Brigadier General, cuyo principal referente a nivel nacional es José Díaz.

‘’Hace ya muchos años que los vecinos de Campana escuchamos promesas, promesas y más promesas sobre la rotonda del McDonald’s, que no son más que chamuyo de campaña. Nos han prometido soluciones en la campaña de 2015, de 2017, de 2019 y de 2021, y hoy estamos en 2022 y la rotonda sigue siendo un caos absoluto.

Evidentemente, van a esperar a que pase una tragedia para empezar a moverse y hacer algo concreto’’ dijo Dimeo, visiblemente molesto, dado que todos los días tiene que pasar por ese lugar.

Según el dirigente, tanto el oficialismo como el Frente de Todos le han mentido a los vecinos: ‘’Abella y los suyos hablaron del tema y se sacaron mil fotos en la previa de las PASO y de las elecciones generales del año pasado.

Ganaron, y cajonearon el tema: nunca más lo tocaron. Y el Frente de Todos se llenó la boca en reiteradas ocasiones respecto a gestiones que supuestamente realizaron ante Provincia y ante Vialidad, pero lo cierto es que no pusieron un solo cm3 de cemento. En resumidas cuentas, tanto Abella como La Cámpora vendieron humo con la rotonda del McDonald’s’’.

Pero no son solo críticas las de Dimeo. El referente local de la organización que tiene a Perón, Rosas y San Martín como próceres y guías máximos dijo que tiene un proyecto, que éste es superador del que anunció el intendente, y que si bien ‘’costará más dinero’’ será una ‘’solución definitiva al problema’’.

A grandes rasgos, se trata de la construcción de un túnel a la altura del estadio ‘’Carlos Vallejos’’ (del Club Atlético Puerto Nuevo) que

desembocaría en la zona de Catema. La idea es fomentar la circulación de automóviles y camiones de gran porte en esta nueva para descongestionar la zona del McDonald’s.

‘’Para llevar adelante nuestro plan solo hace falta gestión y voluntad política. Pero, sobre todo, vocación real y genuina de querer ayudar a los vecinos’’, señaló.

Como cierre, Dimeo pidió a la ciudadanía ‘’no olvidar’’ las promesas de campaña, y de reclamar por ellas cuando no las cumplen: ‘’los vecinos no tenemos que tener miedo de reclamar, porque a nosotros nos pidieron un voto y nosotros lo dimos. A partir de ese acto, los políticos están en deuda con nosotros. Es responsabilidad nuestra lograr o que cumplan con lo que prometen o forzarlos a que no vuelvan a prometer cosas que no pueden –o no quieren- cumplir’’.