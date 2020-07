Concejales del Frente de Todos-PJ de Campana, solicitaron mayores medidas preventivas para los empleados, luego de confirmarse nuevos casos sospechosos y una confirmación de COVID-19 en el ámbito municipal. “Es por ellos, sus familias y los vecinos que asisten a diario a las dependencias públicas”, expresaron.

Concejales del frente de Todos-PJ recibieron diversas inquietudes por parte de trabajadores del Municipio, luego de trascender varios casos sospechosos de COVID-19 en el ámbito estatal de los que solo uno fue confirmado oficialmente por las autoridades.

“Ya tenemos casos en el Palacio Municipal, también en el nuevo edificio de la Biblioteca. Secretarios aislados y en observación, con muchos contactos diarios dada su función. Es necesario extremar las medidas en el ámbito de la Municipalidad. Porque sin protocolos ni cuidados, los trabajadores municipales están sumamente expuestos”, señaló el Concejal y médico, Rubén Romano.

El edil afirmó que “los trabajadores conviven con la sensación de no saber bien que es lo que pasa. Un día, como si nada, los hacen irse para desinfectar sus puestos de trabajo. Al día siguiente los obligan a regresar, y se enteran que una compañera tiene Coronavirus, que su Jefe posiblemente también. Es sumamente injusto que los expongan de esa manera. Cuidarlos es una obligación, ya que son quienes garantizan el funcionamiento de los distintos servicios municipales. Es por ellos, sus familias y los vecinos que asisten a diario a las dependencias públicas”.

El profesional aseguró que “en este momento de crecimiento en la curva de contagios, el mayor esfuerzo de la Secretaria de Salud, del Municipio y de todos, debe apuntar a la educación sanitaria. Es la única manera de prevenir la difusión del virus, a través de los cuidados personales. Se debe apelar a la conciencia ciudadana, en lugar de estimular conductas y comportamientos irresponsables dado el contexto actual”.

“Es obligación de las autoridades enseñarles a los empleados cuales son los protocolos personales a cumplir. La Municipalidad debiera ser un centro de educación sanitaria en este aspecto. No basta con asistir a los pacientes, una vez que se contagias”, sostuvo Romano.

Por su parte, Marco Colella afirmó que “no hubo una comunicación precisa al respecto, y esto genera incertidumbre en los trabajadores y la Comunidad toda. No es tiempo de especulaciones, sino de un trabajo serio y a conciencia por parte de quienes conducen los destinos de la Ciudad. No pueden decir una cosa a la mañana, y otra totalmente distinta a la noche, como ocurrió con las salidas a correr. Los vecinos terminan por no entender nada, y mucho peor, por no creer en las disposiciones obligatorias”.

Respecto a los trabajadores Municipales, Colella explicó que “con el pase a Fase 4, muchos trabajadores fueron obligados a regresar a sus puestos de trabajo. Pero ante el riesgo evidente, si no se toman medidas urgentes se los expone a contagiarse. El ocultamiento de información y las contradicciones son muy perjudiciales en momentos como éstos”.