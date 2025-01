Se realizaron casi 5 mil operativos de seguridad vial en Campana durante 2024

Con el objetivo de controlar el cumplimiento de las normas vigentes para el tránsito vehicular, como así también para concientizar sobre ello y favorecer un entorno más seguro para la circulación, el Municipio llevó adelante casi 5.000 operativos de seguridad vial a lo largo del año 2024.

Fueron un total de 4.966 procedimientos encabezados por personal de la Dirección General de Tránsito, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana. Y se realizaron con el apoyo de la Patrulla Urbana, la Policía Bonaerense y otras fuerzas de seguridad.

En el desarrollo de estos operativos se secuestraron decenas de vehículos y se labraron miles de infracciones por diferentes incumplimientos.

En este sentido, circular en moto sin el casco reglamentario y obligatorio es la infracción que más se ha repetido en la ciudad a lo largo del año: más del 16% de las multas efectuadas son por este motivo.

En tanto, la falta de documentación necesaria y vigente fue también causal de múltiples sanciones: 13,86% de las infracciones fueron por conducir sin habilitación; 7,23% por no tener el seguro correspondiente; 5,23% por hacerlo sin el comprobante del seguro; 3,29% por circular con la habilitación vencida; 3,25% por no poseer la cédula verde; y 3,02% por no contar con la licencia.

"Estos operativos demandan un gran esfuerzo de planificación, coordinación y ejecución y gracias al compromiso del personal hemos cumplido con los objetivos que nos propusimos. En 2025 seguiremos trabajando en esta línea, siempre en pos de concientizar a la población y el cumplimiento de las normas vigentes", explicaron desde la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana.