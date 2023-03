Tras el informe del Ministerio de Salud, los números registrados en Campana son los peores de la región y se ubican por debajo de la media. El Concejal del Frente de Todos, Leonardo Midón, pidió una urgente modificación en las políticas sociales y sanitarias de la Ciudad. “De nada sirve tener plazas nuevas y cordones pintados si cada vez más niños mueren antes de cumplir un año de vida” sentenció.

El Concejal del Frete de Todos Leonardo Midón, quien además fuera el coordinador de la campaña de Vacunación contra el COVID-19, durante la pandemia, se refirió al silencio por parte de las autoridades municipales y del propio Intendente, al conocerse los datos de la mortalidad infantil en la Ciudad.

El informe, correspondiente al año 2020, ubica a Campana como la ciudad con mayor cantidad de decesos de niños menores de un año, cada mil nacimientos, con una tasa del 13.4. “Estas cifras son dolorosas y deben llamar a la reflexión de las autoridades municipales, principalmente del Intendente. La tasa de mortalidad infantil en Campana es de 13.4, superando a distritos populosos como San Martín (8.1), José C. Paz (11.9) o Malvinas Argentinas (9.1). Los datos son superadores, incluso, de la media de toda la región, que es de 7.8, explicó el edil.

“De nada sirve tener plazas nuevas y cordones pintados si cada vez más niños mueren antes de cumplir un año de vida” enfatizó el Concejal Midón, quien además cuestionó que “lejos de blanquear esta situación y explicar cómo revertirá esta terrible situación, durante su discurso pasado en la apertura de sesiones del HCD, al Intendente Abella se lo vio enojado y nervioso por su no participación en la campaña de vacunación contra el COVID-19. Pero son estos datos, los relacionados a la muerte de niños y niñas menores de un año, los que debieran ponerlo en alerta. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que el dispositivo de vacunación fue armado en respuesta a cuestiones sanitarias, y no en contra suya. De hecho, se trabajó de igual manera en toda la Provincia”.

En este sentido, y luego de haberse aplicado 303073 dosis entre los campanenses, Midón señaló que “desde que el municipio se hizo cargo de la vacunación el pasado 29 de Noviembre, solamente aplicó alrededor de 6000 dosis. Cifras que pueden manejarse de manera sencilla. Aunque no quiera o no pueda entenderlo, la vacunación se sacó de los hospitales en todo el territorio bonaerense para evitar contacto masivo de las personas en los centros de salud, donde debían ocuparse de las personas que se acercaban con síntomas y de todas las otras enfermedades, que no cedieron. Fue una decisión que respondía a un criterio sanitario, no a cuestiones políticas”.

Por último, Leonardo Midón refutó al Jefe Comunal en sus afirmaciones sobre la “falta de apoyo” de la Provincia, durante la pandemia. “En el área de salud bonaerense, el Municipio recibió dos respiradores, dos monitores multiparamétricos, cuatro bombas de infusión y tres camas de cuidados intensivos. Además, asistencia financiera extraordinaria por $144 millones. Puede que el Intendente pretendiera mucho más, pero lo importante es que el sistema sanitario no colapsó y los vecinos y vecinas pudieron ser asistidas oportunamente” finalizó.