El médico y pre-candidato a Concejal por el Frente de Todos compartió una entrevista desde el corazón de su hogar y junto a su familia. La lucha contra el COVID-19, la campaña de vacunación y los desafíos para una ciudad paralizada por la emergencia sanitaria. “Haber podido ayudar a superar la pandemia y representar a mis vecinos son dos de las mayores satisfacciones que la vida pudo darme” afirmó.

El flamante pre-candidato por el Frente de Todos Campana, el Dr. Rubén Romano, habló en el inicio de la campaña electoral de cara a las PASO de Septiembre. Gentilmente abrió las puertas de su hogar, en medio de una jornada familiar y rodeado de sus principales afectos.

¿Cómo se siente al iniciar una campaña electoral tras más de un año y medio de pandemia?

Romano: “No deja de ser un momento particular, pero como siempre con mucha energía y esperanzas de poder representar una alternativa para los vecinos de Campana. Claramente, con la atención dividida en varios lados. Será una campaña en la que seguramente me repartiré con mi equipo, porque no quiero descuidar la otra campaña, la más importante: la vacunación. Estamos muy cerca de cumplir con nuestro objetivo de vacunar a todos los campanenses. Una meta que representa menos enfermos, menos víctimas, y por sobre todas las cosas, recuperar la vida que queremos”.

¿Cómo tomó la familia su decisión de volver a presentarse como candidato?

Romano: “Me apoya como siempre. Son lo que más quiero en este mundo, porque me bancan en todas y entienden que lo hago por vocación. Esa es una palabra muy importante en mi vida, porque en medicina, si no tenés vocación no sos un buen profesional. Estoy en una etapa de mi vida en la que no pienso en mí, sino en lo que puedo darle al otro, y en especial lo que puedo dejarle a los que vienen, a los más chicos. La política me quita tiempo con mi familia, y eso es lo que más me cuesta. Pero sé que me acompañan como pasa en cualquier familia”.

En esta oportunidad el Frente de Todos tendrá internas. ¿Por qué no hubo lista de unidad?

Romano: “Las internas son siempre una posibilidad que tenemos quienes vivimos en Democracia. Aun cuando hay una sola lista, debe ser refrendada por el voto popular. El Frente de Todos en la Nación y en Provincia comenzó a organizar y a poner de pie todo aquello que el macrismo destruyó. En la Ciudad aún no hemos tenido esa posibilidad, y entendemos que para consolidar una verdadera alternativa al abellismo debemos tener el respaldo de las urnas. Junto a mi equipo venimos trabajando desde hace años, y en los momentos más difíciles que nos ha tocado atravesar. Primero, con la destrucción de todo el sistema económico y productivo de cuatro años de macrismo. Y luego, con una pandemia que puso en jaque a una economía devastada. Logramos aguantar con programas de asistencia económica, cuidando el empleo, y ahora estamos saliendo adelante”.

¿Y cómo analiza la gestión actual del Intendente Abella?

Romano: “Hoy en día la Ley impide la reelección del Intendente, y este fin de ciclo se nota mucho respecto a los primeros cuatro años de gestión, en los que además contaba con la complicidad de Macri y de Vidal para hacer y deshacer a su antojo. Por eso, pasó de ser un Intendente que supuestamente escuchaba y tomaba mate con todo el mundo, a no recibir a nadie, entrar oculto al Municipio, y ausentarse de las principales urgencias. Como ocurrió con la pandemia. Sólo fue a un vacunatorio cuando le tocó recibir su dosis. Sus principales funcionarios no conocen la Ciudad, y cuidan sus propios intereses. A esta altura, Abella no sabe, no quiere o no puede dar respuesta a las necesidades de los campanenses. Es la cabeza de un proyecto que lejos de renovarse y cambiar de aire, busca perpetuar su apellido a través de la candidatura de su hermana”.

¿Cómo fue el armado de la lista?

Romano: “Nunca es sencillo. Somos un gran equipo al que se suman vecinos y vecinas todos los días. En esta ocasión, quise recompensar a quienes me acompañaron en la inmensa tarea que llevamos a cabo durante la pandemia. Ya sea recorriendo los barrios, informando a la gente, como trabajando en los vacunatorios. Creo que quienes han entendido la necesidad de comprometerse con el otro en el peor de los momentos, son los más preparados para representar a la gente desde el Concejo Deliberante”.

¿Y su proyecto?

Romano: “Nos hicimos cargo de la campaña de vacunación ante la ausencia de Abella y seguiremos marcando el camino en Campana, estando del lado de la gente. Hemos tenido que asumir responsabilidades de cara a brindar soluciones a los vecinos. No sólo en lo que respecta a vacunación, también en la gestión de herramientas para alentar y cuidar la producción y el empleo, sino también en obras que tanto Provincia como Nación realizan en nuestra Ciudad, proyectos como el PRO.CRE.AR II, y muchos otros temas pendientes en los que estamos trabajando. Nuestra propuesta es la de escuchar a la gente, y junto a ellos construir un mejor futuro para la Ciudad. Ejercer un rol responsable como oposición en el Concejo Deliberante, para alzar la voz como lo hicimos durante el último gran aumento de tasas que concretó Abella aprovechándose de la mayoría. Los Concejales somos la herramienta con la que cuentan los ciudadanos para ponerle freno a atropellos de este tipo. Si me involucré en política fue para eso. Haber podido ayudar a superar la pandemia y representar a mis vecinos son dos de las mayores satisfacciones que la vida pudo darme”.