El dirigente peronista se refirió a la Cooperativa 6 de Julio, que viene siendo noticia por reiterados accidentes causados por problemas técnicos en sus unidades El municipio tiene que prestar más atención acá y menos en inaugurar barcos piratas y maquillar plazas. Son vidas humanas de nuestros vecinos, las que se están transportando’’, afirmó.

Roberto Dimeo volvió a hacer referencia a un tema que lo obsesiona desde siempre: el transporte público. En esta ocasión, puntualizó en la Cooperativa 6 de Julio, una de las empresas que prestan servicio de transporte de pasajeros en la ciudad.

Es que la Cooperativa viene siendo noticia, tristemente, por múltiples y cada vez más frecuentes accidentes, causados en su mayoría por problemas técnicos de sus unidades, que a simple vista se notan deterioradas.

‘’Hace unas semanas volcó una unidad en la colectora a la altura de Otamendi, la semana pasada a otra se le salió una rueda que terminó golpeando a una pareja de personas con discapacidad, y así pasan estos accidentes, uno atrás del otro sin que nadie controle ni tome ninguna medida. Se ve que están esperando a que ocurra una tragedia para reaccionar’’, señaló el referente de La Brigadier General Campana.

Dimeo aseguró que las unidades con las que opera la empresa son ‘’viejísimas’’, y que esta compra ‘’el descarte de CABA y las mandan así nomás a la calle’’.

‘’No hace falta ser un genio de la mecánica para ver que esos colectivos no pueden estar circulando por la calle’’, añadió.

Según el militante peronista, es el Municipio el que tiene que controlar a las empresas de transporte público, y exigirles que arreglen y/o modernicen sus unidades para poder seguir operando en la ciudad: ‘’Sería bueno que Abella le diga a la gente de tránsito y transporte que lo que se transporta en esos colectivos son personas, no bolsas de papas. Personas que son nuestros vecinos y que merecen poder viajar tranquilos y seguros. El municipio tiene que prestar más atención acá y menos en inaugurar barcos piratas y maquillar plazas’’.

Como cierre, el ex candidato a concejal señaló que, además de los problemas técnicos, la cooperativa no cumple con los horarios: ‘’Sobre el estado de las unidades puedo hablar con total autoridad porque yo mismo utilizo esta línea para ir a trabajar. Yo veo las luces rotas, las cubiertas totalmente lisas, y muchos otros desperfectos que es imposible que no los vea el municipio en un control exhaustivo. Pero, además, está el tema del cumplimiento de los horarios. En Campana, nunca sabés a qué hora pasa un colectivo, y así no se puede vivir’’.

‘’Abella tiene que entender que no todos andamos en autos importados nuevos con chofer como él, que la mayoría tiene que usar

el transporte público y que hoy por hoy nos representa un peligro para nuestras vidas’’, concluyó.