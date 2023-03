La Consejera Escolar del Frente de Todos, Gisella Maidana, explicó el funcionamiento del organismo luego de varios reclamos por la falta de ventiladores en las escuelas, en medio de la ola de calor. “Si el municipio tuvo que intervenir fue porque el Consejo falló al administrar los recursos y planificar las intervenciones necesarias” sostuvo la Consejera representante de la minoría del cuerpo, que desde 2015 es presidido y cuenta con mayoría de Juntos por el Cambio.

Días pasados, y ante la ola de calor que generó altas temperaturas, fuertes reclamos por parte de algunos padres obligaron al municipio a incorporar algunos ventiladores. Mientras funcionarios cargaron contra la Provincia por esta situación, desde el Consejo Escolar admitieron que la responsabilidad de administrar la infraestructura escolar corre por cuenta del organismo local.

“La Provincia delega la correcta funcionalidad de las escuelas en los Consejos Escolares, por eso somos administradores de los recursos que para ello destinan” explicó la Consejera del Frente de Todos, Gisella Maidana, quien representa a la minoría en el organismo presidido desde 2015 por Juntos por el Cambio (siendo mayoría de 5 a 1).

Ante la situación detallada, Maidana señaló que “si el municipio tuvo que intervenir fue porque el Consejo falló al administrar los recursos y planificar las intervenciones necesarias. Seguramente hubo una falencia en su funcionamiento, que intentan resolver quitándose la responsabilidad que tienen sobre los alumnos, docentes y directivos”.

En este sentido, la Consejera Maidana recordó que “durante su discurso inaugural en el HCD, el Intendente Abella se dedicó a chicanear y no pudo demostrar qué hizo en su gestión para las escuelas públicas de Campana. Ahora, manda a la presidenta del Consejo Escolar a intentar desligarse de sus responsabilidades. Aún hay escuelas, como la EP5, que no pudieron comenzar las clases porque no se terminaron las obras. Si hay algún responsable de la falta de agua y ventiladores en las escuelas de la Ciudad, es él y su hermana a cargo de la Secretaria de Inclusión, Educación y Cultura, quienes en definitiva, junto con la presidenta del Consejo Escolar a cargo de la infraestructura escolar, son los administradores de los recursos provinciales”.

Finalmente, Gisella Maidana remarcó, como lo hizo en varias oportunidades, “la inversión extraordinaria de la provincia en materia educativa, pese al negacionismo de Juntos por el Cambio. Esta gestión provincial salió a construir todas las escuelas que faltaban, ya que durante el Gobierno de Vidal no construyeron ni una. En más, varias cerraron o dejaron en la ruina. Ahora la Provincia salió a reparar las instalaciones de gas que nadie tocó en años, a comprar netbooks, calefactores, libros, mobiliario, etc. Los ventiladores que faltan, no faltan de ayer. Hace 8 años que Abella conduce los destinos de Campana, gestiona los recursos de la Provincia, y eso incluye a las escuelas”.